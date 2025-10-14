三重義天宮攜手全聯有線電視敬老 重陽宴席暖心關懷獨居長者

重陽敬老，義天宮宴請三重區75位獨居長者午宴，並由新任主委林凱（中）致贈關懷紅包。（記者羅國嘉攝）

迎接九九重陽節，新北市三重區公所今（14）日與三重義天宮及全聯有線電視公司聯合舉辦敬老活動，邀請75位獨居長者在志工陪伴下共進午宴、歡度佳節。現場除致贈關懷紅包與禮盒外，氣氛溫馨熱鬧，象徵社區攜手敬老、傳遞溫情。

三重區公所表示，義天宮秉持媽祖慈悲為懷的精神，長年關懷獨居長者與弱勢家庭，不僅定期捐贈物資與經費，亦積極舉辦公益活動回饋地方。本次特別於重陽節前夕舉辦聯誼餐會，準備豐盛佳餚款待長輩，表達敬老愛老的心意。

活動中，義天宮除宴請長者享用午宴，並致贈每人600元關懷紅包；全聯有線電視公司也準備貼心禮盒，讓長輩們提前感受節慶溫情，現場氣氛熱鬧溫馨。

三重區長王坤南感謝義天宮主委林凱及全聯有線電視公司總經理龔邦泰長期投入公益、關懷地方，讓獨居長者感受社會溫暖。他表示，希望透過活動號召更多善心人士投入關懷行列，讓長者們在社區中都能安心生活、幸福安老。

全聯有線電視公司總經理龔邦泰（右一）也準備營養物資禮盒，讓長輩們提前感受重陽佳節的溫馨氣氛。（記者羅國嘉攝）

