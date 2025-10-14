國際TIFBC挑戰賽登場 「台南」化身餐飲藝術上桌

「台南牛肉麵」創意蛋糕。（記者王姝琇攝）

南市觀旅局主辦、為期三天「台南美食之都國際餐飲藝術挑戰賽（TIFBC）」今於台南晶英酒店開幕，來自13國、逾400組選手齊聚，以台南為主題，挑戰26個競賽項目，跨世代選手同場競技體現傳承與創新並存。

市長黃偉哲今日出席TIFBC開幕式，現場展出多項以「台南」為主題的靜態藝術作品，蔬果雕刻、果醬畫盤、糖霜餅乾與造型和果子等，將台南城市美學、在地食材與餐飲創意完美結合，吸引許多與會來賓駐足拍照，為此賽事揭開華麗序幕。

黃偉哲表示，本次賽事有來自海內外的廚藝好手齊聚一堂競技，可說是美食界的頂尖對決。他說，台南美食享譽國際，屢屢被國際媒體肯定，近日再度獲《Time Out》評選為「2025年亞洲十大街頭美食城市」，更是台灣唯一入榜城市；台南米其林餐飲超過60家，一天跑3家就要20天，其他隱藏版美食店家更是不勝枚舉，值得大家多來幾趟，保證不虛此行。

觀旅局長林國華說，本屆TIFBC報名踴躍，吸引逾四百組選手參賽，挑戰26個項目，涵蓋烘焙藝術、創意飲調、餐酒料理與靜態冷展等領域，全面融合台南在地食材與國際創意，是目前台灣規模最大、專業度最高的國際餐飲藝術競賽之一。

除了台灣選手，另有日本、馬來西亞、南非、香港、印尼、加拿大、新加坡、緬甸、越南等海外好手競技，展現TIFBC的國際視野與多元文化交流。林國華強調，挑戰賽不只是廚藝競賽，更結合城市行銷與國際交流，將台南之美推向全世界。

競賽委員會主席鄭婷文表示，本次挑戰賽有來自台灣多所指標性學校與團體參加，展現出產學攜手推動餐飲文化的能量，顯示本賽事已成為產學界關注的盛事。參賽者年齡橫跨15歲至72歲，跨世代選手同場競技體現傳承與創新的並存。

參賽者以「七股鹽山」為靈感創意出藝術甜點。（記者王姝琇攝）

2025 TIFBC以台南為主題登場。（記者王姝琇攝）

鹿耳門聖母廟天上聖母透過畫盤展現的唯妙唯肖。（記者王姝琇攝）

甫重新開幕的台南西市場古蹟也成為創作題材。（記者王姝琇攝）

TIFBC挑戰賽14日於台南晶英酒店隆重開幕。（記者王姝琇攝）

