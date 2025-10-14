為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    走過921震災 集集公所募逾65萬賑濟花蓮洪災

    2025/10/14 15:50 記者劉濱銓／南投報導
    南投集集曾發生921大地震，集集鎮公所深知重建艱辛，鎮長吳大村（右五）為此捐出20萬元，號召各界捐款賑濟花蓮洪災。（集集鎮公所提供）

    南投集集曾發生921大地震，集集鎮公所深知重建艱辛，鎮長吳大村（右五）為此捐出20萬元，號召各界捐款賑濟花蓮洪災。（集集鎮公所提供）

    南投集集鎮26年前發生921大地震，重創中台灣，歷經多年重建才重新再起，今年花蓮遭遇923馬太鞍溪堰塞湖洪災，集集鎮公所深知災後重建的艱辛，今由鎮長吳大村拋磚引玉捐出20萬元，並獲地方企業、團體響應，現已募逾65萬元，後續也會接受鎮民捐款，一併捐助花蓮賑災，盼發揮人溺己溺精神，協助花蓮重建。

    集集鎮公所表示，除了鎮長吳大村以個人名義捐出20萬元，南投縣砂石商業同業公會，以及固滿德工業股份有限公司也各捐出20萬元，另外，集集鎮民代表會也捐助5萬元，鎮公所同步發起所內同仁樂捐行動，並號召鄉親踴躍響應公益捐款，預計募款至10月23日止，民眾可至公所洽詢捐款事宜。

    吳大村表示，集集曾在921的困境中獲得協助，如今也應將這份愛心傳承出去，即便重建之路漫長，但每一筆捐款，都是支持災民堅強走下去的力量，並盼大家攜手同心，為災區注入正能量，陪伴花蓮鄉親走過難關。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播