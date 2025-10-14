走過921震災 集集公所募逾65萬賑濟花蓮洪災

南投集集曾發生921大地震，集集鎮公所深知重建艱辛，鎮長吳大村（右五）為此捐出20萬元，號召各界捐款賑濟花蓮洪災。（集集鎮公所提供）

南投集集鎮26年前發生921大地震，重創中台灣，歷經多年重建才重新再起，今年花蓮遭遇923馬太鞍溪堰塞湖洪災，集集鎮公所深知災後重建的艱辛，今由鎮長吳大村拋磚引玉捐出20萬元，並獲地方企業、團體響應，現已募逾65萬元，後續也會接受鎮民捐款，一併捐助花蓮賑災，盼發揮人溺己溺精神，協助花蓮重建。

集集鎮公所表示，除了鎮長吳大村以個人名義捐出20萬元，南投縣砂石商業同業公會，以及固滿德工業股份有限公司也各捐出20萬元，另外，集集鎮民代表會也捐助5萬元，鎮公所同步發起所內同仁樂捐行動，並號召鄉親踴躍響應公益捐款，預計募款至10月23日止，民眾可至公所洽詢捐款事宜。

吳大村表示，集集曾在921的困境中獲得協助，如今也應將這份愛心傳承出去，即便重建之路漫長，但每一筆捐款，都是支持災民堅強走下去的力量，並盼大家攜手同心，為災區注入正能量，陪伴花蓮鄉親走過難關。

