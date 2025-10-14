ITF台北國際旅展11/7登場 75折早鳥票今明開賣

ITF台北國際旅展是年度旅遊盛事，今年度75折早鳥票10月14日、15日限時開賣。（台灣觀光協會提供）

年度旅遊盛事「ITF台北國際旅展」11月7日至10日將在台北南港展覽館一館登場，規模擴大至1600個攤位，較去年增加100個攤位；攤位來自於123個國家及城市，是近8年最多。旅展75折早鳥票今明兩天（14、15日）限時搶購。

國人旅遊風氣旺盛，不可錯過年度旅遊盛事ITF台北國際旅展。1樓是國外旅遊展區，匯集各國國家館、全台大小旅行社及各大航空公司，機票、住宿到行程一站購足；4樓是國內旅遊區，包括客庄旅遊、文化觀光、農遊、森林旅遊、部落旅遊等主題，也有政府主題館、主題樂園、星級旅館、特色民宿及各式旅遊相關單位，除蒐集旅遊資訊，也能買到優惠餐券、住宿券等。

請繼續往下閱讀...

主辦單位台灣觀光協會表示，受國人喜愛的日本館，規模超過200個攤位，為歷年最大；除了韓國館、泰國、法國等攤位，巴林今年首度參展，汶萊和馬來西亞也強勢回歸，美國館則是繼2017年之後，再度以美國館名義參展。

參展的航空公司，有華航、長榮、星宇、台灣虎航、國泰、日航、越南、越捷、汶萊皇家航空，部分航空公司則與各國國家館一同展出；郵輪旅遊方面，麗星夢郵輪、MSC地中海郵輪及海達路德郵輪首次獨立參展；線上旅遊平台「AsiaYo亞洲遊」亦首度參展。

台灣觀協表示，ITF早鳥票今明兩天限時開賣，可於Klook、KKday、ibon售票系統、全家FamiPort、udn售票網、TaiTIX、OK超商OK.go等通路購買。門票原價200元，75折早鳥為150元，10月16日至11月6日開展前則可購買9折預售票。

另外，即日起至10月24日購買「高鐵假期」任一產品，前200筆訂單，每筆訂單加贈2張ITF門票。11月1日至8日，至北北基宜地區16個捐血點捐血1袋，即可獲得1張ITF門票，每人最多兌換2張門票。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法