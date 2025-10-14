北市污水接管率近9成 違法委託抽水肥最高可罰6千元

環保局提醒民眾，化糞池每年至少應定期清理1次，需委託合法水肥清除業者清除「水肥或糞尿等廢棄物」，若查獲非法清除狀況，最高可處6千元罰鍰。（台北市環保局提供）

台北市環保局今（14）指出，截至今年8月，北市污水下水道用戶接管率已達89.05%，尚未接管戶數約有11.7萬戶，需依靠化糞池（建築物污水處理設施）處理生活污水，確保環境衛生及減少病媒孳生。環保局提醒民眾，化糞池每年至少應定期清理1次，需委託合法水肥清除業者清除「水肥或糞尿等廢棄物」，若查獲非法清除狀況，最高可處6千元罰鍰。

環保局表示，目前北市核可的水肥清除業者共計88家，公布於環保局官網，民眾也可至環境部資源循環署「清除處理機構服務管理資訊系統」查詢全國許可清除「水肥或糞尿等廢棄物」的合法公、民營清除業者。

環保局提醒，民眾在委託業者清除水肥時，應秉持三大原則，首先確認業者是否領有合格廢棄物清除許可證；其次在簽訂委託清運契約書時，應確認委託單位的相關資訊、廢棄物數量（或車次）及廢棄物清理流向是否正確；最後為確認業者派遣的清除車輛，其車號及車身字號是否與廢棄物清除許可證所載內容相符，以確保廢棄物合法清除處理。

環保局呼籲，民眾有水肥清理需求時，務必委託領有廢棄物清除許可證的合法清除業者清理廢棄物，若經查獲違法委託清除事件，將依廢棄物清理法第50條規定處新台幣1千200元以上6千元以下罰鍰。

