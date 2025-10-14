嘉義太空館遊學課程啟動 首梯學習原民鳥羽箭

和睦國小學生進行射箭。（記者林宜樟攝）

位於嘉義縣水上鄉的嘉義太空教育館一日遊學課程啟動，今天首梯由中埔鄉和睦國小學生參與，選定原住民科學為主題，並邀請兩位老師聯手規劃製作鳥羽箭，讓學生理解原民文化。

縣府教育處長李美華表示，嘉義縣主要原住民是鄒族，2020年成立原住民族教育資源中心，培訓族語師資、傳承民族語言文化，近年各校在各項原住民族科展及原住民雲端科展成績卓著。

請繼續往下閱讀...

太空教育館今年以原住民科學作為遊學探討的主題之一，學生在沉浸式體驗中感受跨域學習，配合原住民科學影展，以鄒族傳遞消息的風笛與獵人工具鳥羽箭為例，探索流體力學的奧秘。

課程規劃「金牌組合」指導老師，民和國中主任蔡明哲由清華大學傅麗玉教授啟發，帶領學生參加全國原住民科展，連續3年拿下原住民族雲端科展金熊獎第一名，今年更受邀帶領民和國中的學生前往美國發表專題成果；候用校長陳勝哲連續8年指導學生獲得嘉義發明展第一，並拿下世界青少年創客發明展金牌。

嘉義縣科學教育中心指出，希望透過完成又穩又快的鳥羽箭，啟發孩子的探索潛質，並從折箭之約的故事中理解關於責任、信任與身分的神聖約定。

首航小隊和睦國小陳同學說，第一次動手做太空站模型，感覺自己像個小工程師，鮑同學表示最喜歡體驗鳥羽箭，「原來兩片羽毛真的比三片羽毛飛得遠」；校長蔡淑玲說，很開心能成為今年度太空館一日遊學首場活動的學校，讓阿里山起點的孩子能夠接觸結合在地文化的科學課程。

學生自行製作弓箭。（記者林宜樟攝）

學生進行射箭前的儀式。（記者林宜樟攝）

學生製作鳥雨箭。（記者林宜樟攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法