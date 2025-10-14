為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    未來水庫設置光電板都需環評？ 卓榮泰：能力未有所及就不去開發

    2025/10/14 15:15 記者林欣漢／台北報導
    行政院長卓榮泰14日赴立法院施政報告並備詢。（記者王藝菘攝）

    行政院長卓榮泰14日赴立法院施政報告並備詢。（記者王藝菘攝）

    烏山頭水庫水面設置光電板，引起討論，行政院長卓榮泰今（14日）赴立法院施政報告並備詢，民眾黨立委黃國昌指出，不只烏山頭，台南鹽水埤、高雄鳳山及阿公店、金門金湖、嘉義內埔子等水庫都有設置光電板，但現行法令不需環評，行政院是否贊成未來在水庫設置光電板都需要經過環評？卓榮泰表示，長期監測水質都沒有影響，未來處理光電板與水質的問題，若是能力未有所及，就不去開發，除非對技術及安全的監控能完全在掌握之中。

    黃國昌追問，現行法規除了重要濕地，光電業者設置光電板都不需經過環評，才造成現在山也光電板、海也光電板，甚至水庫也都有光電板的情況，引起民眾用水的疑慮，他詢問，針對國家風景區、脆弱的敏感地區、水庫的光電板等，行政院是否贊成未來設置光電板都需要經過環評？

    卓榮泰回應，若按照黃國昌的前提來講，他同意脆弱地區、風景區都是需要保護的。至於水庫的光電板，他認為在一定面積以上，未來可以往更慎重的方向進行。

    黃國昌表示，非常好，這就是民眾黨團現在提出的修法內容，面積多少可以討論，但總比現在不管面積多大，完全不需要環評來得好，法律需要往這個方向走。卓榮泰說，共同來往更進步的方向走，多多溝通，跟環保團體也好，跟能源政策的配合多多溝通，往進步的方向走。

