台中連7月行人死亡最多 台南開車釀193條人命

交通部今天公布一月到七月的道路安全狀況，各縣市行人死亡狀況以台中市最惡劣。（交通部提供）

交通部今天（14日）公布今年1月到7月的道路交通安全統計，台中市連續7個月名列行人死亡數最多的城市，37名行人走在路上被車輛撞死。台南市的交通惡化是30日整體死亡人數最多，開車、騎車害死193條人命。

交通部每月初公布道路交通安全統計，台中市歷來都是行人安全表現最糟糕的城市，國內外媒體公認「行人死亡地獄之都」，今年7月累計37名行人死亡，但從未改善，比前年還去年同期都還增加。另外，台南市的30日整體死亡人數是各縣市最多，包括汽機車駕駛在內，高達193人死在台南市區交通上。

台中市的行人道路安全問題非常嚴重，交通部路政及道安司長吳東凌表示，分析台中市的資料發現，台中市的行人死亡人數特別高，主要原因是車輛沒停讓行人、行人沒有依照標誌標線穿越道路，還有車輛未依規定減速，肇事車種多數是跟小客車、機車、小貨車，目前還在跟台中市政府研擬因應策略。

另外，對於今年1月到7月，台南市的交通害死193條人命，吳東凌表示，分析台南市交通的死亡事故肇因，以駕駛人「恍神、緊張、心不在焉」等分心行為占比最高，約達3成，與駕駛習慣、精神狀態及高齡者操作失誤高度相關。

其中，機車自撞死亡案件占近5成、肇事者無適格駕照者占2成，反映駕駛人風險行為為當前防制重點。吳東凌表示，道安團隊針對所有死亡事故完成逐案現場勘查，並就可於短期內改善的交通工程設施立即執行優化，同步彙整事故類型與肇因特性，提供道安會報各分組強化對應宣導作為，針對高風險族群與風險行為進行分眾宣導與行為教育。

吳東凌指出，之前已經啟動「順安專案」，依據事故熱時、熱點分析，每日規劃2小時勤務、派遣專責組合警力巡查取締交通違規，並進行同步路檢；自9月起再啟動「順安2.0專案」，納入未依規定迴車等新違規類型，取消定點與時段限制。

另外，交通部也要求台南市整合鄰近路口執行區域聯防、警力集中執法，同步彈性調度線上勤務警力於高風險路口即時巡查與取締，並增購12組手持式數位雷射測速設備，強化對易超速肇事路段的移動式測速執法，全面提升執法強度與精準度。

