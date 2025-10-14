創台大物理系史新紀錄！ 3教授同時當選美國物理學會會士

台大物理系有3名教授同時獲選美國物理學會會士，由左至右分別為林敏聰教授、高英哲教授與蔣正偉教授。（台大提供）

台灣大學物理學系3位教授林敏聰、高英哲與蔣正偉，同時當選為美國物理學會 （American Physical Society, APS） 會士 （Fellow）。台大表示，這是該系自成立以來首次在同年有3位教授齊獲殊榮，創下歷史紀錄，也彰顯該系在基礎與前沿物理領域的深厚實力與國際影響力。

美國物理學會成立於1899年，是全球具指標性的物理學專業團體之一，目前全球約有5萬多名會員，每年僅有0.5%的會員能獲該學會會士殊榮，此為全球物理學界極具榮譽的專業肯定。

林敏聰於1996年獲德國馬克斯普朗克研究所、哈勒大學物理學博士，研究領域為表面磁學與磁性奈米結構，曾任國科會副主委及台灣物理學會主席。其當選理由為，在推動台灣物理科學發展、促進全球夥伴關係與科學倡議方面展現卓越領導力，並在低維度與奈米尺度磁性系統交互作用的基礎研究取得重要貢獻而獲選。

高英哲於2001年獲美國芝加哥大學物理博士，曾任台灣物理學會主席，專精於凝態物理理論與強相關電子系統的研究。其當選理由為精研量子多體系統中新興現象的數值方法，積極促進亞洲地區理論與實驗物理交流，深化與美國物理學界之合作而獲選。

蔣正偉於2000年獲美國卡內基美隆大學物理博士，曾獲國科會傑出研究獎，主要研究領域為基本粒子現象學。其當選理由為長年投入稀有衰變、電荷宇稱對稱破壞（CP 破壞）與超越標準模型新物理的探索，並在推動亞太及國際粒子物理合作與教育方面貢獻卓著而獲選。

台大表示，歷年來多位諾貝爾獎得主亦為美國物理學會會士，顯示該學會會士在國際物理學界的權威性與影響力。而台大物理學系自1946年創立，為台灣最早成立的物理學系之一，能夠在同年度獲選3位會士，不僅是榮耀，也顯示在此領域的研究成果與學術領導力已受到國際最高水準的認可。

