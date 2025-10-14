為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    1680秒全國最長煙火秀蓄勢待發 宜蘭頭城煙火節10/17、18登場

    2025/10/14 14:59 記者江志雄／宜蘭報導
    今年頭城煙火節訂於17、18日登場，分別施放1200秒及1680秒煙火。圖為去年活動畫面。（頭城鎮公所提供）

    今年頭城煙火節訂於17、18日登場，分別施放1200秒及1680秒煙火。圖為去年活動畫面。（頭城鎮公所提供）

    2025年宜蘭縣頭城煙火節，訂17、18日晚間6點半在頭城鎮大武路登場，將分別施放1200秒及1680秒煙火；其中1680秒施放時間，標榜是國內單場活動累計施放最長的煙火秀。

    頭城煙火節邁入第3年，今年以「頭城起飛，天空最美」為主題，2天活動期間「火力全開」，每天有四場次煙火秀，第一天施放時間共有1200秒，第二天1680秒，施放時點亮璀璨夜空，搭配音樂旋律，讓煙火與音樂同步交融，營造出既震撼又浪漫的氛圍。

    頭城鎮公所表示，頭城煙火節活動時間晚間6點半到9點半，每場次煙火秀施放時間都不一樣，18日當天4場次合計1680秒，將創下全國單場累計施放時間最長的紀錄，活動精彩可期。

    除了煙火秀，會場安排200台無人機展演、知名藝人接力演出，並有各地知名攤商進駐，開放各界免費入場，頭城鎮公所邀請大家相揪觀賞煙火秀、藝人表演、品嘗美食，體驗視覺、聽覺及味覺的多重饗宴。

    頭城煙火節今年以「頭城起飛，天空最美」為主題。（頭城鎮公所提供）

    頭城煙火節今年以「頭城起飛，天空最美」為主題。（頭城鎮公所提供）

