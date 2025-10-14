為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    新店安坑地區運動中心選址明朗化 黃心華籲讓碧潭左岸居民享同等運動權益

    2025/10/14 15:41 記者翁聿煌／新北報導
    新北市議員黃心華爭取在安坑興建運動中心，讓碧潭左岸居民享有同等運動權益。（記者翁聿煌攝）

    新北市議員黃心華爭取在安坑興建運動中心，讓碧潭左岸居民享有同等運動權益。（記者翁聿煌攝）

    新北市議員黃心華14日表示，安坑地區居住人口已近15萬人，符合市府設置新運動中心的人口門檻，因此體育局及城鄉教育已積極在安坑地區盤點綜合運動中心用地，規劃在安坑地區區段徵收D單元內規劃興建綜合運動中心，該用地鄰近安坑輕軌安康站及陽光運動公園站之間，交通便捷、位置適中。

    黃心華說，體育局也宣布新店地區第二座運動中心將以受贈方式，由榮工廠都更案實施者代為興建及捐贈位於寶橋路235巷處、約4000坪基地、1.2萬坪樓地板面積的運動中心，並再以OT方式移轉給新北市府。

    他表示，若上述兩案順利推動，未來新店地區除了現有的一座運動中心之外，未來會再陸續規劃擁有兩處新的運動核心據點，滿足不同生活圈居民的需求，同時也更符合地理位置的分佈、及人口比例的公平性。

    黃心華指出，安坑地區人口估計已接近15萬人，長年缺乏大型運動設施，居民運動資源明顯不足，許多民眾下班後想運動、孩子想學游泳、長輩想參加健康課程，卻因距離遙遠、交通不便，只能讓運動成為「遙遠的盼望」。

    隨著安坑運動中心未來的用地選址明朗化，對安坑而言不只是未來能多一座場館，而是讓運動融入生活的重要轉捩點，將來無論是游泳、健身或球類活動，都能在居家附近就享受運動的樂趣。如今市府終於具體盤點出未來安坑運動中心的用地位置，這一步意義重大，接下來應加快腳步，讓藍圖早日成形。

    黃心華表示，未來會持續爭取建設經費與設計品質，讓新店後續興建的運動中心不僅具備先進設備與科學化訓練設施，更能兼顧青少年訓練、銀髮族樂齡運動，到親子休閒與全民健身的多元需求。#

