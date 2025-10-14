人安推「外展服務車」 深入街友棲息地送上暖心溫飽

人安基金會關注本土寒士，透過「外展服務車」深入街友棲息處，發送愛心便當及民生物資，讓弱勢族群感受社會溫暖。（人安基金會提供）

10月16日為「世界糧食日」，但隨著氣候變遷、國際局勢等重大變化，社會邊緣戶一餐「溫飽」也成一種奢求，人安基金會關注本土寒士，透過「外展服務車」深入萬華火車站、艋舺公園、龍山寺周邊等街友棲息處，發送愛心便當及民生物資，讓無法到平安站的街友也能感受社會溫暖。

人安基金會指出，全球氣候變異導致日本米荒現象，美國對外關稅也讓仰賴出口的台灣人人自危，對社會邊緣戶而言，「溫飽」成為一種奢求，在10月16日「世界糧食日」之前，呼籲各界關注糧食與飢餓問題，提供社會弱勢一頓安穩的餐食。

人安基金會表示，常年服務發現，有部分寒士礙於交通與各項因素，無法至平安站領取物資，為使其得到照料，各平安站的站長們會啟動服務專車，採取外展服務模式，為在地弱勢發送愛心便當及民生物資，進而達到結合本鄉資源，照顧本土寒士；如「世界糧食日」前夕，萬華平安站外展車便深入萬華火車站、艋舺公園、龍山寺周邊等街友棲息處，發送愛心便當及民生物資。

人安基金會期盼大眾持續關注並守護寒士與弱勢家庭，每年人安「寒士吃飽30」的尾牙宴，已邁入36年，今年「送禮到家」愛心年禮每份800元、應急紅包每份600元，盼大眾在歲末年終時期，讓露宿街頭的流浪人、社會邊緣人、低收老人及清寒單親媽等弱勢有一份祝福與溫暖。

