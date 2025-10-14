為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    鄉親注意！光復節連假 台61線苗栗竹南、後龍段封閉6處平交路口

    2025/10/14 14:55 記者蔡政珉／苗栗報導
    鄉親注意，光復節連假台61線苗栗竹南、後龍段封閉6處平交路口。（公路局中區養護工程分局提供）

    鄉親注意，光復節連假台61線苗栗竹南、後龍段封閉6處平交路口。（公路局中區養護工程分局提供）

    光復節連續假期（24日至26日）將至，公路局中區養護工程分局考量屆時台61線連假期間將湧現返鄉及旅遊車潮，為有效疏解台61線北上車流將封閉台61線苗栗縣竹南、後龍段共6處平交路口，請鄉親注意。

    公路局中區養護工程分局表示，連假期間每日上午10點至晚間9點，依時段封閉台61線94.2公里處、竹南垃圾場路口；10月25日至10月26日每日上午10點至晚間9點則依時段封閉台61線89.67公里處冷水坑（龍好街11巷）路口、台61線91.25公里復興路口、台61線92.33公里處中美里路口、台61線92.9公里處保福路口及台61線101.3公里與苗11線大山腳路口等5處平交路口。

    公路局提醒，平交路口封閉採快慢車道以交通錐、連桿阻隔，路口時制改採閃光時制，主線車流不受號誌影響續進，封閉期間支道可由側車道進出，呼籲用路人如需穿越台61線封閉路口務必提前改道。

