展現鵝鄉魅力 下營農情產業文化節10/19登場

下營區素有「鵝鄉」美譽，下營農情產業文化節10月19日將於下營道班房熱鬧登場。（記者王涵平攝）

下營區素有「鵝鄉」美譽，下營農情產業文化節10月19日將於下營道班房熱鬧登場，結合農特產品、休閒農業、鐵道文化及夜市踩街，保證滿載而歸。

下營區公所今在記者會現場展示下營文旦、黑豆、鵝肉、蠶絲等特色農產品及竹編手作藝品，並推出豐富色香味俱全鵝肉料理，而文化節活動前、於10月18日將舉辦百雞盛宴在A營－土雞創意料理競賽，透過廚藝競賽推廣下營在地優質土雞肉，也為農情產業文化節暖身活動。

下營區長李宗翰表示，下營鵝肉已成為知名美食及伴手禮首選，台19甲鵝肉公路鵝肉店家林立，可品嚐不同風味鵝肉美食，今年農業部通過下營營墘休閒農業區劃定，更添農遊體驗趣味，公所特別結合下營商圈、下營農會、下營夜市及下營休閒區於台糖舊鐵道景點下營道班房辦理農情產業文化活動，不僅是推廣農特產的盛會，更是一場深度的文化交流。活動當天有鵝肉美食試吃，還安排精彩的舞台表演、鵝鄉之星選拔、各項手作體驗。

