苗栗泰安第一條生態親水步道 司馬限瀑布棧道啟用

泰安鄉第一條生態親水步道，司馬限瀑布棧道啟用。（記者蔡政珉攝）

苗栗縣泰安鄉向來以溫泉聞名，主要居住人口為泰雅族人，但因泰安鄉鄉內多山，建設較少。泰安鄉公所透過交通部觀光署補助、鄉公所自籌款總經費約1500萬在中興村司馬限瀑布廣場打造司馬限瀑布棧道，今天正式啟用，也是泰安鄉第一條生態親水步道。

泰安鄉公所指出，司馬限瀑布區位處司馬限林道中繼點，屬於通往著名景點雪霸國家公園雪見遊憩區的兩條重要動線之一大湖線，擁有美麗山林景致。部落居民為迎接重要的公共財，族人於10月7日至9日及雙十連假發動義務勞動服務，綠化部落廣場及通往司馬限瀑布周邊，並規劃認養機制，鄉公所也將司馬限瀑布棧道規畫為未來重要生態保育重要的棲息基地。

泰安鄉長陳吉基說，司馬限瀑布位於大湖溪上游段及部落野溪（泰雅族人俗稱達納溪）交會處，由於南勢山擠壓造就天險峽谷及落差，大自然的鬼斧天工鑄成如今司馬限部落雙層Y型瀑布瀑布地景。

由於司馬限瀑布位於司馬限林道中繼點，附近保有美麗山林與溪流，鮮少人為破壞，遊客前往宛如進入世外桃源、遠離塵囂，成為打造泰安鄉第一條生態親水步道選擇，未來部落將自行規劃一日遊程規劃，司馬限瀑布棧道更為遊程不可或缺景點。

泰安鄉公所也呼籲，遊客若到訪司馬限瀑布棧道，請保持地方生態勿破壞，保持大自然留給部落居民的重要公共財。

