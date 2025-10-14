長榮空姐猝逝...空服員仍是一票人夢幻職業 網嘆：就像台積電

猝逝孫姓空服員今舉行告別式。（民眾提供）

長榮航空34歲孫姓空服員日前執勤米蘭返台班機途中身體不適，返國僅16天便不幸猝逝，今（14日）上午舉行告別式。消息震驚社會，也讓外界再度關注航空業長期被質疑的「血汗文化」。然而，儘管勞動條件備受批評，每年航空公司招考仍吸引上萬人爭相報名，讓人不禁好奇這份高壓工作，究竟有何吸引力？

一名網友在「Dcard」上以「空服員超級辛苦，但每年還是擠破頭？」為題發文 ，指出近期空服員猝逝事件引發熱議，但每次航空公司開缺，依舊是人潮爆滿、競爭激烈的夢幻職業。她認為，雖然薪資與福利看似不錯，但空服員必須承受時差、長途飛行、作息不穩等問題，女生還會經期大亂，為了工作賠上健康真的不值得。她強調自己並非抨擊航空業，只是單純想知道，「空服員這份工作的魅力到底在哪？」

貼文一出掀起討論，許多網友直言，「大概就航空業光環，去很多國家+免費機票 +薪水還行，但真的體驗過這樣 一堆也是做幾年就轉了」、「辛苦歸辛苦，大部分工作都很辛苦，但空姐相對其他職業算是高薪又輕鬆的高cp值工作了」、「對於剛畢業的文組新鮮人來說，空服員是很好的職業，薪水高、外表又光鮮亮麗，而且每次看到他們都很漂亮或很帥」、「因爲薪水非常高，一般人沒學歷沒一技之長月薪只有3-4萬，很難年薪超過60萬，空服員就不用說了，年薪破百」。

不少留言也點出，這份職業在社會上仍帶有羨慕與象徵意義，甚至認為和台積電很像，「裡面的人罵得要死，外面的人一直想擠進去」、「光鮮亮麗的工作，相較其他服務業薪水不低，一般工作要存一陣子錢才能去日本窮遊一趟，空服除了在外站的時候可以去當地逛逛，有機會的時候也可以開員工票去玩。親戚聚餐的場合，會被眾人羨慕跟稱讚的行業，就像有些台積工程師在親戚聚餐的時候，也會被投以羨慕眼光一樣，說不在意都是騙人的。」

