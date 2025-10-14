長榮空服員猝逝 桃市勞檢處：公司未拒絕請假但某些假別會影響考績

長榮航空空服員疑病逝，桃市府勞動檢查非當事處前往長榮航空內部進行調查，圖非當事航班。（記者李容萍攝）

長榮航空34歲孫姓空服員日前抱病執勤米蘭返台班機途中身體不適，返國僅16天便不幸猝逝，家屬今（14）日舉行告別式，同事含淚獻花、獻卡片，場面溫馨又悲傷，桃園市政府勞動檢查處今天說明調查進度，經查孫員的工時、輪班間隔符合勞動基準法規定，長榮航空未有拒絕空服員請假情事，但某部分假別確實會影響個人考績。

勞檢處表示，經查本案時間軸所示時間，該航班於第2日下午1時35分（台灣時間）抵達米蘭，據以推斷孫姓空服員退勤時間為當日下午2時35分結束勤務，迄至第3日下午3時15分（台灣時間）始報到起算工時，則孫員於前述2段飛航勤務期間應有的休息時間為24小時又40分鐘，尚符合勞動基準法所訂的輪班間隔。

請繼續往下閱讀...

勞檢處提到，孫員每日工時計算方式為起飛前2小時（報到、行前簡報等）至靠橋後1小時，另於飛航勤務期間應安排組員適當休息時間；孫員於9月22日由台灣飛往米蘭飛行任務，實際工時11小時48分，中間休息4小時10分，9月24日由米蘭飛台灣，實際工時11小時5分，中間休息3小時35分；且近半年出勤工時記錄，今年4至9月每月飛行總工時約66小時至85小時不等，平均每月約75小時，以上尚符合勞動基準法規定。

勞檢處強調，經查長榮航空公司未有拒絕空服員請假情事，但某部分假別確實會影響個人考績，請假制度雖未有違反勞動基準法規定，但企業訂定請假制度時，除應遵循勞動基準法等相關勞動法令規定，也應兼顧勞工身心健康與工作權益，建立合理且具彈性的管理機制。

至於工會或勞工認為企業請假制度不合理但未涉及違法，勞檢處建議勞資雙方可透過內部溝通協調機制，或申請勞資爭議調解程序，由第三方協助釐清問題，尋求雙方可接受之共識與改善方案；後續勞動局也將主動聯繫長榮航空企業工會及關係企業工會協助。

長榮航空空服員、機長完成飛行任務抵台，圖非當事空服員。（記者李容萍攝）

長榮航空空服員疑病逝，桃市府勞動檢查處前往長榮航空內部調查。（桃市府勞檢處提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法