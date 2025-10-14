物價飛漲致弱勢餐食不濟又不營養 聯合勸募找營養師到宅關注

營養師到宅關心獨居長者飲食狀況，並調配合適的營養餐食。（聯合勸募提供）

中華社會福利聯合勸募協會指出，物價持續攀升，對弱勢餐食造成衝擊，穩定三餐已成難題，或僅靠罐頭、麵包果腹，延伸營養不良等情況，已啟動「弱勢餐食發票捐活動」，並由營養師到宅關注獨居長者狀況，提供長者與兒少新鮮多元的餐食服務，愛心大使柯佳嬿也加入公益代言行列，號召大眾捐發票。

聯合勸募指出，據主計總處統計，8月消費者物價指數（CPI）年增率達1.6％，漲幅較7月擴大，主因蔬菜、豬肉等價格上揚，使低所得家庭壓力加劇。而協會110年服務資源調查則顯示，弱勢兒少課後餐食約需64元，長者送餐每餐約需106元，對比物價攀升，弱勢三餐成難題，也容易營養不良。

聯合勸募理事長鄭信真表示，弱勢家庭因照顧者工時及收入不穩定，兒少照顧據點多須提供課後餐食服務；貧困長者受限健康及生活自理能力，缺乏穩定的用餐品質。聯合勸募「弱勢餐食服務計畫」將依受助對象需求提供新鮮餐食，運用多元食材、烹飪指導及營養課程，協助改善用餐困境，提升均衡飲食觀念，並培力生活技能。已與全台逾1700間萊爾富門市合作，8日啟動弱勢餐食發票捐活動。

愛心大使柯佳嬿關注弱勢餐食議題，提到平時家中食材採購開銷不小，相信對弱勢也是沉重負擔，籲大眾以行動回應弱勢需求，例如捐發票。她說：「不要小看一張發票的力量，隨手播下的善意種子，將在意想不到的地方結出美好果實。」

85歲孤獨無依的胡伯伯，年長、近乎全盲又疾病纏身，無法照料自己生活，平時僅靠鄰居代購的罐頭和麵包果腹，長期營養失衡，更消磨活下去的意志，直到社工到訪關懷，安排營養師為其客製調配樂齡餐點，由志工每日送餐上門，並陪他聊天、伸展筋骨，逐步恢復身心健康。一頓熱騰騰的餐食，不僅補足胡伯伯所需的營養，更重新溫暖他的人生。

聯合勸募弱勢餐食服務提供弱勢長者、兒少及家庭新鮮餐食和多元食材。（聯合勸募提供）

柯佳嬿擔任聯合勸募愛心大使，推動弱勢餐食服務，號召大眾捐發票做公益活動。（聯合勸募提供）

