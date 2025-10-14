司馬庫斯傳承母語 自己花錢花力氣引導孩子共創兒童泰雅歌謠

新竹縣司馬庫斯歌謠隊（Qalang Smangus）把上課內容轉化為《那是土地的光》首張兒童泰雅歌謠專輯，且用音樂會方式對外發表。（記者黃美珠攝）

新竹縣力推中小學生客語認證，有些人憂心變成了「考照運動」。遠在後山的司馬庫斯部落雖也遷就教育體制，讓孩子一定年齡後參加族語認證，但部落教保中心卻更悉心引領幼兒和小學童，讓他們用泰雅、華語說出對日月星辰、上學、或部落經濟作物~香菇的想法化為童謠，由老師譜曲，師生共創推出首張兒童泰雅歌謠專輯，讓母語學習更活潑有趣，也展現不同的智慧。

司馬庫斯部落族人積極傳承族語，先在2016年9月底自費發表首張成人同名紀念專輯，今年9月中第2次推出部落「原」聲，但改由兒童創作歌謠挑大梁展現。

請繼續往下閱讀...

主唱的司馬庫斯歌謠隊（Qalang Smangus）在部落發表這張名為《那是土地的光》兒童泰雅歌謠專輯時，40幾張稚嫩的面孔，經由上帝所賦予的美好歌喉，流利唱出祖先傳下的語言和文化，感動所有在場者。

這張專輯源自部落教保中心為幼兒設計的教學課程，他們把課程內容變成歌謠，深化學齡前幼兒跟學童印象，由師母莎韻．尤命（Sayun Yumin）引導孩童共同創作，再注入泰雅文化與信仰。收錄的7首歌謠：編織歌、香菇歌、光歌、水歌、主禱文、上學歌、泰雅的孩子，主題鮮明且都是孩童最愛哼唱的旋律。

以「香菇歌」為例，歌詞組合了孩子們用泰雅語描述的香菇外型、生長環境，以及老師引領認識：部落族人如何用心栽種、對大自然的讚嘆等。主題曲「光歌」跟另首「水歌」均採泰雅、華語雙語創作，集結孩子們在課堂上「唱」出的各種光或水的特性再微調而成。

新竹縣司馬庫斯部落傳承母語，除了遷就教育體制讓孩子參加族語認證，也結合自生天賦，用歌謠的方式引領孩子認識和學習。（記者黃美珠攝）

新竹縣司馬庫斯教保中心老師們一起努力，把童言童語變成歌謠傳承母語，最後推出歌謠專輯傳世。（記者黃美珠攝）

源自教保中心對學齡前幼兒和小學學童的母語指導而成的首張兒童泰雅歌謠專輯。（記者黃美珠攝）

新竹縣司馬庫斯部落傳承母語的智慧，感動所有到場聆聽的來客，很多人搶拍搶錄下這樣的努力成果。（記者黃美珠攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法