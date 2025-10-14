為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    高鐵「寧靜車廂」政策引討論 網紅律師：拜託別取消

    2025/10/14 14:35 即時新聞／綜合報導
    網紅「巴毛律師」陳宇安身為常搭乘高鐵的族群，不希望取消「寧靜車廂」。（資料照）

    網紅「巴毛律師」陳宇安身為常搭乘高鐵的族群，不希望取消「寧靜車廂」。（資料照）

    近日高鐵公司推出「寧靜車廂」服務，卻遭許多家長與親子團體抨擊是對兒童不友善，雖然高鐵公司有強調是「針對3C產品使用方式」，但仍有部分家長團體不買單，盼能取消「寧靜車廂」；對此，網紅「巴毛律師」陳宇安直喊「拜託別取消」。

    陳宇安在臉書專頁「巴毛律師混酥團」發文表示，她身為環島開庭律師，高鐵一宣布寧靜車廂政策的時候她超開心，搭高鐵時最討厭講電話開擴音、看影片不戴耳機，還有高聲聊天八卦大放送，真的是要發瘋，反倒是小孩吵鬧聲不常有，現在好多社群平台上帶風向的文章已經被證實是造假了，為什麼還有一堆媽媽說要取消寧靜車廂避免給父母壓力？

    至於「弄什麼單獨幾節寧靜車廂」，陳宇安完全不贊成，因為依照這個邏輯，會直接定義一般車廂就是可以講電話開擴音、看影片整車廂共享、大聲聊天你連他三叔公叫什麼名字都知道，勸導他就會說「你怎麼不去買寧靜車廂」。

    網友認為「真的吵的是大聲手機講話的阿伯跟大講八卦的婆婆媽媽」、「贊成不要取消，我不想被迫聽別人看影片聽音樂的噪音」、「很多大人在車廂裡看手機影片音量與講手機可比小朋友吵太多了」、「應該說全部車廂本來就該遵守規範，尤其是大人」，甚至有網友提議「直接增設吵鬧車廂，要吵要鬧就直接去那裡就好」。

