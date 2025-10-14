為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    匯聚11年研發成果 農科院10/18首開放五大展區揭農科多元面貌

    2025/10/14 14:25 記者洪美秀／新竹報導
    匯聚11年研發成果，財團法人農業科技研究院10/18首次開放，五大展區揭農科多元面貌，有吃有玩，還可集章拿獎品。（記者洪美秀攝）

    財團法人農業科技研究院週六（18日）在新竹市香山院區首次開放院區，除有5大展區顯示農業科技研發成果，像是用毛豆殼研發的環保貓砂，還有監測茶葉發酵熟成的溫度監測器，更有白蝦養殖防病菌設備，可讓民眾了解生活中各種與農業科技相關成果，開放日也會與工技院等單位簽訂合作協議；期透過展覽、講座、互動遊戲及市集，邀市民來感受農科院的多元成果。

    農科院代理院長李紅曦表示，週六展示的5大展區包括「農科輕鬆聊」，涵蓋食農教育、動物健康及環境永續，「科技百寶盒」集結具代表性的技術成果，包括智慧感測、生技應用、動物疫病檢測、水產養殖及微藻量產，包括用毛豆殼做的環保貓砂及白蝦養殖技術等。「創意好市集」及「食農呷飽二」則邀集近40家青農與育成廠商，展售特色農產品、加工品、美食攤位及創新小物。

    最後「樂活大力玩」展區，有互動體驗，包括農村小物DIY、動物健康拼圖闖關、抗藥菌知識小卡等遊戲，適合親子同遊，只要闖關通過，還有集章送獎品，可帶回草莓盆栽，有機會在家吃到最新鮮的草莓，同時推廣農業及農業科普教育。

    李紅曦表示，成立11年的農科院是由農業部轉成立的財團法人單位，位在竹市香山面海的山坡地，院內有各種農業相關的研發與研究，因應國內外環境變化進行組織改造，將調整為4所1中心，並增設企畫發展處、產業學院及檢測與查驗證服務中心；透過開放日，展示農科院11年的研發成果。

    匯聚11年研發成果，財團法人農業科技研究院10/18首次開放，五大展區揭農科多元面貌。（記者洪美秀攝）

    匯聚11年研發成果，財團法人農業科技研究院10/18首次開放。（記者洪美秀攝）

