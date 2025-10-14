台日教育交流 日本長野縣安曇野市官方團隊到訪苗栗縣

台、日教育交流，日本長野縣安曇野市官方團隊到訪苗栗縣。（建國國中提供）

來自日本長野縣安曇野市的官方團隊今天抵達苗栗縣，參訪苗栗縣國中、小，了解台灣教育方式與在地文化，苗栗縣超過20所國中小與會接待嘉賓、交流經驗。承辦活動的頭份市建國國中校長方麗萍說，盼透過與日本代表團經驗分享與交流，共同探討「讓世界走進課室」的新教育願景。

方麗萍指出，安曇野市分享經驗，其教育方式為透過觀光引領教育適性發展學校特色，其教育方針與台灣教育工作者的習慣有別，值得做為參考，由於安曇野市團隊分享推動教育旅行的實際經驗，例如將自然生態、人文歷史與地方產業結合，創造兼具學習與生活價值的教育旅程，令人深思。建國國中、后庄國小學生也分享頭份在地文化、地理與歷史，介紹台灣。

日本長野縣安曇野市的官方代表團成員頭銜多為「觀光」相關職務，足見觀光與安曇野市的教育連結，安曇野市位處長野縣中部，擁有湧泉與眾多美術館、博物館，將地方人文與教育課程精妙結合。

經過安曇野市團隊到訪後，後續將安排苗縣國中、小與安曇野市學校視訊交流、實體互訪，苗栗縣國際教育中心期待，未來國際教育旅行能成為真正的「學習設計」，而非單純的海外參訪。

