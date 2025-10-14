虎科大學生亂停車惹民怨 居民掛布條抗議

虎尾科技大學學生在巷道內亂停車，附近居民掛白布條抗議。（記者黃淑莉攝）

虎尾科技大學周邊巷道遭學生亂停機車，造成民眾進出不便，最近2個多月情況更嚴重，居民忍無可忍懸掛布條抗議，要求學校正視，避免發生憾事，也還給住戶良好的生活品質。

虎科大側門學校圍牆上懸掛一條寫有「私人土地請勿停車，學校無能，還我居民的生活品質」的布條，懸掛的住戶孫小姐今（14）日受訪表示，學生停車亂象已困擾住戶數10年，校方置之不理，只能自力救濟，引起各界重視。

請繼續往下閱讀...

孫小姐說，住家緊鄰虎科大第2校區側門，巷道為私有地，只有5公尺寬，但學生卻亂停車，有住家門口、轉彎處都停滿機車，她88歲母親好心規勸，反被學生嗆聲，甚至鄰居長輩生病救護車趕到卻進不來，學生說他們有行的自由，難道住戶就不能有居住正義。

另有住在巷內的婦人說，巷道亂停車通行不便，有的學生騎好快，稍有擋道他們就按喇叭，她已不敢獨自走出家門。

安慶里長廖勝雄表示，學生停車亂象已困擾居民10多年，希望學校能正視，封閉民主四路及校區旁私設巷道上的出入口，解決停車亂象，還給民眾居住品質。

虎科大主祕陳政宏指出，這學期停車亂象嚴重主要是學校綜合三館外牆磁磚剝落，校方辦理工程施工，為確保師生及民眾安全封閉停車場，工程預計11月底完工，學校已協調廠商針對機車停車位加速趕工，10月底前先開放部分停車，等11月363格全部開放應可改善。

陳政宏表示，目前已在校園周邊圍籬加強張貼告示牌，並加派工讀生在側門勸導，至於住戶提出封閉側門，基於校園開放，封閉可能會引起學生反彈，校方已全力與居民溝通並設法改善，讓學校與居民能和諧共融。

虎尾科技大學學生在巷道內亂停車，引起附近居民不滿。（孫姓民眾提供）

經過學校宣導，停車情況已有改善。（記者黃淑莉攝）

