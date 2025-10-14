為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    永康東橋萬聖節10/18、19登場 南市圖同步推借書送糖果

    2025/10/14 14:01 記者劉婉君／台南報導
    南市圖永康新總館布置萬聖節氛圍，10月18、19日2天也推出借書滿5本，即可兌換限量糖果活動。（南市圖提供）

    南市圖永康新總館布置萬聖節氛圍，10月18、19日2天也推出借書滿5本，即可兌換限量糖果活動。（南市圖提供）

    因應西洋萬聖節即將來臨，台南市永康區東橋萬聖節《小小孩不給糖就搗蛋》將於18、19日舉行，有變裝遊行、市集等活動，台南市立圖書館永康新總館也同步推出「Hello Reading‧Win糖趣」活動，將閱讀與節慶結合，借書滿5本送糖果1份，2天活動期間每日限量200份。

    永康東橋萬聖節將於本周末（18、19日），在南市圖永康新總館周邊的康橋大道與東橋8街、東橋6街封街舉辦，有小朋友變裝走秀與萬人變裝大遊行，以及歪腰市集、青農市集、二手媽媽市集、大橋進安宮等共300攤市集攤位，還有超人力霸王打怪獸、教育探索村寓教於樂、重機車隊帥氣登場、三太子尬舞與南瓜牆等。

    南市圖館長楊馥菱表示，館內近日同步配合萬聖節主題布置，以南瓜、幽靈與書本交織出節慶氛圍，讓民眾在借書的同時，也能感受滿滿的節日歡樂。18、19日2天，只要在新總館現場借滿5本書，即可兌換精美糖果1份；使用手機借書或自助借書機的讀者，也可出示當天借書紀錄兌換，數量有限，換完為止。

    楊馥菱指出，希望藉由活動，鼓勵親子共讀，也期能透過趣味方式，讓孩子在甜蜜糖香中培養閱讀習慣。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播