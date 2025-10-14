永康東橋萬聖節10/18、19登場 南市圖同步推借書送糖果

南市圖永康新總館布置萬聖節氛圍，10月18、19日2天也推出借書滿5本，即可兌換限量糖果活動。（南市圖提供）

因應西洋萬聖節即將來臨，台南市永康區東橋萬聖節《小小孩不給糖就搗蛋》將於18、19日舉行，有變裝遊行、市集等活動，台南市立圖書館永康新總館也同步推出「Hello Reading‧Win糖趣」活動，將閱讀與節慶結合，借書滿5本送糖果1份，2天活動期間每日限量200份。

永康東橋萬聖節將於本周末（18、19日），在南市圖永康新總館周邊的康橋大道與東橋8街、東橋6街封街舉辦，有小朋友變裝走秀與萬人變裝大遊行，以及歪腰市集、青農市集、二手媽媽市集、大橋進安宮等共300攤市集攤位，還有超人力霸王打怪獸、教育探索村寓教於樂、重機車隊帥氣登場、三太子尬舞與南瓜牆等。

南市圖館長楊馥菱表示，館內近日同步配合萬聖節主題布置，以南瓜、幽靈與書本交織出節慶氛圍，讓民眾在借書的同時，也能感受滿滿的節日歡樂。18、19日2天，只要在新總館現場借滿5本書，即可兌換精美糖果1份；使用手機借書或自助借書機的讀者，也可出示當天借書紀錄兌換，數量有限，換完為止。

楊馥菱指出，希望藉由活動，鼓勵親子共讀，也期能透過趣味方式，讓孩子在甜蜜糖香中培養閱讀習慣。

