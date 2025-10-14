國慶連假7.5萬人次訪高雄果嶺自然公園 市府評估餐食可行性、推動認養

果嶺自然公園於國慶3天連假，吸引7.5萬人次。（記者李惠洲攝）

全台首座由高爾夫球場再生的生態自然公園「高雄果嶺自然公園」，於國慶日（10日）開放，3天連假共吸引7.5萬人次，市長陳其邁今（14）日於市政會議聽取各局處及地方改善建言，指示規劃飲用水、評估餐食可行性，並推動公園後續認養制度。

高雄果嶺自然公園將70公頃球場轉型為全民共享綠地，與雙湖公園、澄清湖串聯，形成廣達470公頃的生態水漾綠廊，成為高雄最夯的踏青去處。

今天市政會議上，工務局針對「核心生態水漾綠廊-澄清湖風景區、高雄果嶺自然公園、雙湖森林公園」進行專案報告，統計自10月10日開放後，3天連假共吸引約7.5萬人次入園。簡報中並引述一段高爾夫球球友的評論「入園時，生氣奪走我的球場的一個公園，但出園後感動失去未必是損失，而是另一種回歸，擁抱自然，可以擁抱家人及生活」，獲得不少共鳴。

工務局強調，市府將原澄清湖高爾夫球場改造為全台首座由高爾夫球場再生的「高雄果嶺自然公園」，象徵高雄「綠地新生」政策的重大里程碑，可媲美紐約中央公園。園區面積約70公頃，保留原有丘陵起伏地貌，並規劃超過7.2公里步道，串聯草原、林帶與水塘，整體規模相當於高雄美術館園區外圍的2.3倍。

陳其邁聆聽各局處、區公所及地方對於高雄果嶺自然公園的改善建議，提醒入園民眾共同遵守入園規範；他並表示，果嶺公園有不少運動的民眾，指示相關局處評估飲用水、餐食可行性，並妥善推動後續公園巡邏、認養制度，做好各項園區配套措施，保持自然公園生態與面貌。

「高雄果嶺自然公園」是全台首座由高爾夫球場再生的生態自然公園。（市府提供）

市府將推動果嶺自然公園後續認養。（記者葛祐豪攝）

