台鐵「平鎮車站」消失70年 鐵道局：明年10月「平鎮臨時站」重回桃園

台鐵平鎮臨時站預計明年10月啟用。（鐵道局提供）

交通部鐵道局正進行桃園鐵路地下化工程，今天（14日）指出，在正式車站落成前，預計明年10月先行啟用「平鎮臨時站」，協助分流中壢車站，也讓周邊交通更順暢。

鐵道局指出，125年前（1900年），安平鎮假乘降場（臨時站）設立，辦理旅客行李業務；大正9年（1920年），隨地名改稱「平鎮驛（平鎮車站）」，服務南來北往旅客到1955年，考量雙軌化後車站位置已不位於平鎮，才正式改名為埔心車站。

鐵道局指出，至今真正屬於平鎮的車站，隨著桃園鐵路地下化計畫持續推展將登場，工程團隊正積極進行各項施工，而在正式車站落成前，預計明年10月先行啟用「平鎮臨時站 」提供服務，協助分流中壢車站，也讓周邊交通更順暢。

桃園鐵路地下化起於新北鳳鳴、終點桃園平鎮，平鎮車站臨時站位於新富一街及三街路口附近，永久站址原定也是在這裡，市府考量腹地狹小、道路狹窄開發不易，一度將永久站址改到東周鋼鐵廠附近；桃園市府後來決議永久站址南移到新富一街與環南路口，與原址新富一街及三街口距離約200多公尺。

