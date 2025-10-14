婦人機上嗑7便當「咬幾下吐出」丟鄰座 立榮航空評估列管制名單

立榮航空10月8日松山飛往台東航班一名婦人乘客，飯菜咀嚼幾口後，吐在手上往鄰座丟，空服員盡力安撫並清潔現場。（查克律師提供）

立榮航空10月8日松山飛往台東航班一名婦人乘客，除全身散發異味、大呼小叫之外，還吃了7個便當，飯菜咀嚼幾口後，吐在手上往鄰座丟，讓鄰座旅客嚇到不敢回位置上，空服員則盡力安撫並清潔現場。立榮航空表示，會審慎評估將該名乘客列入管制名單，避免類似情況再發生，也維護其他旅客搭機權益。

臉書粉專「當過警察的查克律師」PO文表示，上週搭立榮航空飛往台東工作，地勤人員向他道歉：「實在很抱歉，您旁邊那位乘客…有點狀況。味道比較重，會大呼小叫空服員。」但班次不多，他也只好硬著頭皮上機。

律師表示，該名乘客是名婦人，空服員替婦人座位附近的人發口罩，他也收到兩層口罩。該名婦人感覺沒有洗澡，除有尿騷味外，還把整袋家當放在他座位前方，東西也堆到他的座位上，空服員請她移開，她卻開始大呼小叫，還直接把他的物品丟到地上。

律師寫道，更誇張的是，婦人吃了7個便當，每吃一口、咬幾下，就吐在手上，然後往他方向丟，導致他除了起飛及降落，幾乎全程站在廁所邊。

律師說，婦人丟完食物後，叫空服員清理她咬過的飯菜，空服員只能清理垃圾並不斷向他道歉，「每次搭飛機都覺得自己累了，但看到空服員還得處理這些突發狀況，真的會更敬佩他們」，希望航空業能有更友善的環境。

立榮航空表示，旅客10月8日搭乘立榮航空由松山飛往台東航班，於航程中大聲喧嘩及涉及客艙汙損，航程期間組員除盡力安撫旅客及清潔外，也提供受影響鄰座旅客相關協助。

對於旅客在航程中滋擾情勢，立榮航空表示，將審慎評估將該旅客列入乘客管制名單，避免相關情事再度發生，及維護其他旅客搭機權益。

