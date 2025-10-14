苗市風箏節24-26日登場 邀鄉親放風箏、嘗美食

與會人士放飛「TEAM TAIWAN」橫幅風箏，揭開活動序幕。（記者張勳騰攝）

苗栗市「九降風起・紙鳶情揚・美食飄香」風箏文化暨客家美食節，24日至26日於苗栗市河濱公園登場；苗栗市公所今（14）日舉辦試飛記者會，由市長余文忠、苗栗縣政府秘書長陳斌山等人放飛「TEAM TAIWAN」橫幅風箏，象徵全民團結與光復節榮耀，揭開今年風箏節序幕，3天活動除風箏展演，還規劃「客家美食嘉年華」及「菁市集」等，邀請鄉親到場放飛風箏、嘗美食。

苗栗市公所指出，適逢台灣光復節，今年風箏節主題為「慶光復・客家好風光」，結合風箏藝術與歷史意象，現場施放「TEAM TAIWAN」橫幅風箏，象徵團結一心、共創榮耀；現場還有各式造型國旗風箏隨風舞動，今年並推出「Q版紅粄風箏」。紅粄是客家人逢年過節、婚慶喜宴的傳統美食，象徵幸福、團圓與祝福。

3天活動除風箏展演，還規劃「客家美食嘉年華」及「菁市集」，邀請在地名攤美食、特色手作與文創品牌進駐，讓遊客能邊賞風箏、邊嘗好味。24日下午2點起及25、26日上午9點起，民眾可購買200元消費券，即可兌換限量紀念風箏，並可於美食區折抵消費。

24、25日晚間將分別舉辦「親子魔幻之夜」與「青春星光之夜」兩場主題晚會，邀請深受小朋友喜愛的「MOMO家族」與專業表演團隊登台，同時也邀請在地青年團隊熱力演出，還有親子免費風箏放飛體驗、風箏DIY、講客語送好禮及免費接駁車服務等。

與會人士放飛各式風箏。（記者張勳騰攝）

會中放飛Q版紅粄風箏，象徵幸福、團圓與祝福。（記者張勳騰攝）

苗栗市長余文忠（右1）等人一起放飛風箏。（記者張勳騰攝）

苗栗市「九降風起・紙鳶情揚・美食飄香」風箏文化暨客家美食節，24日至26日於苗栗市河濱公園登場，舉行啟動儀式。（記者張勳騰攝）

