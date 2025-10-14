可能又有颱風要來！光復估撤離7、8千人 季連成： 正好當「壓力測試」

風雨欲來，光復鄉保安寺前隨時堆置沙包備戰。（記者洪臣宏攝）

關島附近的熱帶擾動96W恐增強為「風神」颱風，對花蓮馬太鞍溪堰塞湖救災行動，無疑是雪上加霜。中央與花蓮縣府因撤離衍生政治角力，中央應變中心總協調官季連成今（14）日表示，疏散撤離計畫成功關鍵在強制執行力，否則也是空洞，現已來不及兵棋推演及演練，就把風神當一次「壓力測試」，必要時將協助花蓮縣政府強制撤離淨空光復鄉。

季連成表示，10至12日中央、地方及原民部落等舉辦三場撤離協調會，花蓮縣政府會中都主張採取「垂直撤離」，因為這次堰塞湖事件中，罹難民眾都在一樓，二、三樓全部安全，垂直撤離顯然是安全的作為，但請縣長核定決議時發生了變化，推翻了垂直撤離，採取疏散撤離，但他尊重縣府的意見，畢竟撤離計畫是由縣府執行，然而成功關鍵在強制執行力，否則再好的計畫也是空洞的。

請繼續往下閱讀...

季連成說，今天起展開防颱準備，颱風進入警戒區前24小時即啟動防颱作為，具體作為先是中央劃定警戒區域民眾撤離，堰塞湖警報系統發布後，就會配合縣政府的強制撤離；居民撤離必須帶著「避難包」；所有工程停止、救難機具撤離；小山貓將沙包運至村里供民眾領取，堆置沙包保護溝渠及下水道；村里廣播系統限10月16日前修復完成，他要親自驗收；各單位重機械撤離路線都要呈報撤離計畫；封閉涵管、便道；警報發布後，光復鄉淨空，包括志工、遊客不得進入光復鄉。

國軍、警消、特搜人員全部在花蓮糖廠待命，空警隊救難直升機、國軍水陸兩用戰鬥車進駐待命。

他表示，收容場所有10所學校及台糖可容納7至8千人，扣除已安置災民400餘名、依親或未住當地者，人數可能不會這麼多。他說，利用風神協助縣府做一次「壓力測試」，成功的話，未來縣府可以比照辦理，比實際演練更有效益。

風神颱風將形成，馬太鞍溪堰塞湖事件中央應變中心宣布今天起做防颱準備。（記者洪臣宏攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法