淡北道路工程持續推進預計2029年完工 侯友宜要求強化交維管理

淡北道路工程如火如荼進行，預計2029年完工通車，新北市新建工程處今（14日）於道安會報，針對淡北道路工程專案報告，聚焦施工期間的交通安全管理。新北市長侯友宜裁示，施工期間務必依核定計畫落實交維措施，並針對關渡橋下台2線等交通敏感路段持續精進，兼顧「降低用路人使用習慣改變」及「提升通行順暢度」等，並指示交通局、警察局定期查核督導，共同達成「交維安全零容忍」目標。

新工處說明，近2年淡水區人口快速成長，既有道路容量面臨壓力、民意建議，依雙北合作、車況即時監控等原則優化，原交維規劃常時雙向各縮減1至2車道，但使得淡水民權路至北投大度路的車容負擔加劇，因此透過雙北交通單位的專業指導及相關單位的配合，並藉由工法調整及微調部分公共設施，力求減少影響行車。另增設18處CCTV，瞭解施作中工區車輛動線及現況，有助了解各工區出入狀況、確保行車安全。

新工處表示，原規劃因施工需求，封閉捷運紅樹林轉乘機車停車場，於鄰近處，補償8成停車格，但導致機車停車格不敷使用。經與各單位協調，於捷運輕軌橋下及鄰近區域補償100％機車停車格。

侯友宜指出，淡北道路是串聯淡水與北投的重要建設，完工後可有效紓解交通壅塞、促進地方發展。施工期間務必依核定計畫落實交維措施，並針對關渡橋下台2線等交通敏感路段持續精進，兼顧「降低用路人使用習慣改變」及「提升通行順暢度」等。他更指示，交通局、警察局須定期查核督導，確保施工期間道路順暢與民眾安全，共同達成「交維安全零容忍」目標。

道安顧問閻資慧說，無法明確看出原規劃與精進後計畫的差異；道安顧問陳菀蕙建議，過去經常發現淡水中正路汽機車爭道情況嚴重，可分析淡北道路開工後的事故態樣，在改善相關設施。

此外，道安會報更報告，新北市今年10月至明年1月啟動「秋冬安全行計畫」，將持續針對高齡者、機車族及行人等高風險族群加強宣導「不超速、不搶快、保持安全距離，避免碰撞」等觀念。另執法小組於易肇事熱點、時段提高見警率，提升執法強度。

