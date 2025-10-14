為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    i郵購「農糧署專區」限時5優惠 全區免運、10％購物金回饋

    2025/10/14 13:39 記者蔡昀容／台北報導
    中華郵政網購平台i郵購的農糧署推薦區，限時推出5優惠，包括抽價值千元的精選箱（左下箱子）、贈限量波波鴿書包（左上包包）等。（記者蔡昀容攝）

    中華郵政網購平台i郵購的農糧署推薦區，限時推出5優惠，包括抽價值千元的精選箱（左下箱子）、贈限量波波鴿書包（左上包包）等。（記者蔡昀容攝）

    中華郵政網購平台「i郵購」設置「農糧署推薦區」，歡慶邁入第5年，即日起至10月31日推出優惠活動，總共有5項優惠，包含不限金額免運費、滿額抽價值千元精選箱、郵政VISA卡購物金10％回饋等，讓消費者以實惠價格購買台灣優質農產品。

    i郵購網站「農糧署推薦區」現有1700多項台灣優質農產品，供民眾網路選購。農產品來自農糧署嚴選具產銷履歷驗證或有機標章的在地農家，透過中華郵政全國物流配送運銷，品質好又安心。

    中華郵政慶祝推薦區邁入第5年，舉辦「農郵精選集－5購好康」優惠活動，即日起至10月31日，祭出五重好康回饋：單筆消費滿3000元，前50名贈限量波波鴿書包；單筆消費滿500元即可抽「年度10大推薦精選箱」，內含水果、香菇等10項推薦農產品，市場價值千元；專區商品不限金額，全部免運費；刷郵政VISA卡享購物金點數10％回饋，每週五消費滿千現折120元；i郵箱取貨再送購物金。

    中華郵政舉例，單筆消費3000元者，有6次抽「年度10大推薦精選箱」機會；若是前50名消費者，可獲贈波波鴿書包；若以郵政VISA卡結帳，可獲贈300購物金點數；商品寄運免運費。點數適用於i郵購任何品項，每1點可折抵1元；波波鴿書包則是為這次優惠活動特別推出，平時並未販售。

    中華郵政副主任委員王婉如表示，「農糧署推薦區」今年至9月營業額約1900萬元，今年目標2600萬元，目標要比去年成長10％；今年銷售最好的是台中水梨。

    另外，中華郵政與農糧署10月18日及19日，在高雄「衛武營國家藝術文化中心榕樹廣場」舉辦實體展售市集，上午10時至下午5時，有20家台灣優質小農品牌，提供試吃試飲及多樣購物優惠，歡迎民眾現場體驗。

