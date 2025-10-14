1228噸進口春麥檢出毒素超標 食藥署：全數退運或銷毀

1228噸春麥檢出毒素超標。（圖為食藥署提供）

衛福部食藥署今日公布邊境查驗違規品項，其中包括一批由10家業者各自向進口商購買，自美國同一製造商進口的春麥，遭檢出赭麴毒素A超標，計1228噸遭退運或銷毀。北區管理中心主任劉芳銘指出，食藥署後續將對10家業者提升邊境查驗頻率。

食藥署今日公布13項邊境查驗不合格品項，由10家業者自美國進口的春麥以散裝貨輪裝運，現場查驗船艙第1艙裝運春麥，檢出赭麴毒素A每公斤7微克，據「食品中污染物質及毒素衛生標準」，麥類原料赭麴毒素A限量為每公斤5微克，因此案內商品已違反相關規定。

請繼續往下閱讀...

劉芳銘表示，案內貨輪有4個船艙載運春麥，其中3個船艙合格放行，1個船艙不合格，案內商品由10家業者輸入，食藥署也將針對前述業者於邊境調整抽驗比例，自2％到10％一般抽批調整為20％到50％的加強抽批。

此外，食藥署指出，赭麴毒素A是由麴黴菌和青黴菌產生的真菌毒素，會影響腎臟功能，可能引發急性腎衰竭以及腎小管壞死等病變，常見於穀物等食品。

今日公布查驗不合格的品項中，另有一批金德莊公司報驗的「中國砧板3入組」，以4%醋酸、在60℃，30分鐘溶出試驗結果，其中3件蒸發殘渣值分別為46ppm、52ppm、51ppm，超出「食品器具容器包裝衛生標準」規範，需於邊境退運或銷毀。

劉芳銘說，食藥署將針對金德莊公司在邊境由一般抽批查驗調整為加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法