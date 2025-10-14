為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    種甘蔗、煮糖經驗轉化桌遊 關廟青文化協會介紹台南糖業文化

    2025/10/14 13:47 記者劉婉君／台南報導
    糖業文化桌遊在關廟保東國小舉行發表會。（記者劉婉君攝）

    糖業文化桌遊在關廟保東國小舉行發表會。（記者劉婉君攝）

    台南市關廟區「保東窯考古遺址」獲指定為直轄市定考古遺址，為了讓在地小朋友認不認識台南的糖業文化與早期製糖的糖漏等，關廟青文化協會去年帶領國小學童種甘蔗、採甘蔗、煮糖等，並將相關課程轉化為桌遊，今（13）日舉行發表會，未來希望於曾種過甘蔗地區的小學，介紹台南的糖業文化及珍貴糖漏窯遺址保存。

    關廟青文化協會執行長許玓維表示，去年開始即獲文化局社區營造計畫支持，在關廟保東國小及五甲國小舉辦暑期糖業文化工作坊，帶小學生種甘蔗、採甘蔗、榨甘蔗汁、再熬煮成黑糖，並由學童參與共同設計糖業文化桌遊，將課程內容圖案化，做成牌卡，以遊戲方式增加對糖業文化內容的記憶。

    糖業文化桌遊今日在保東國小舉行發表會，6年級的雙胞胎兄弟黃閎昱、黃閎宥以及同學陳宥禎說，採收甘蔗和製糖過程相當辛苦，但也對糖業文化有進一步認識。

    許玓維指出，未來希望透過桌遊，讓更多人認識「台南甜」的由來，作為復甦在地食農教育的相關教材。

    糖業文化桌遊除了可透過關廟青FB粉絲頁私訊訂購，20日起也將在關廟區正興書局上架。

    關廟保東國小學童體驗放大版的糖業文化桌遊。（記者劉婉君攝）

    關廟保東國小學童體驗放大版的糖業文化桌遊。（記者劉婉君攝）

