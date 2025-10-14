台中社區上千公斤陽台竟墜落 主委怒：明顯偷工減料

台中太平一處社區住戶上千公斤的水泥陽台，今天凌晨突然整個墜落，嚇壞睡夢中的民眾。（記者陳建志攝）

台中太平長億里永祥街，屋齡30多年的「彩虹園邸社區」，今天凌晨4點多，其中一棟4樓的水泥陽台竟整個墜落，轟然巨響嚇壞睡夢中民眾，所幸凌晨沒有人車行經，沒有造成人員傷亡，社區牟姓主委表示，墜落時感覺像地震，真的嚇死了，因墜落的陽台外觀看起來根本沒有鋼筋綁住建物結構，「感覺像是黏上去的」，質疑建商偷工減料，要求負起責任，也希望社區陽台能總體檢，否則碰上地震不堪設想。

太平長億里長林泳鰡表示，今天凌晨4點左右接獲民眾通報，里內永祥街的「彩虹園邸社區」，其中一棟4樓的水泥陽台竟整個墜落，直接砸在馬路上，轟然巨響嚇壞睡夢中的住戶，所幸當時沒有人車行經，僅砸壞樓下3樓的遮雨棚和鐵窗、冷氣。

社區牟姓主委表示，社區1990年拿到使用執照，目前整個社區有232戶，今天凌晨4點30分左右，該戶陽台突然墜落，自己剛好住在隔壁棟樓上，被轟然巨響嚇了一跳，女兒聽到也趕緊到房間叫他，起來一看才發現隔壁棟4樓鄰居，上千公斤混凝土的陽台竟然整個墜落到馬路上，直呼幸好不是上班、上學時間，不然後果難以想像。

牟姓主委表示，從外觀看起來，墜落的陽台，根本沒有鋼筋綁住建物主結構，「感覺像是黏上去的」，因全社區還有類似的陽台約還有100多戶，是否也有相同情況讓人擔憂，因今天沒有地震、颱風就掉下來，若碰到地震後果不堪設想，希望市府都發局協助，要求建商出面負起責任，也希望社區陽台能進行總體檢。

台中太平永祥街「彩虹園邸社區」住戶的陽台整個墜落，砸壞樓下遮雨棚、冷氣，主委質疑沒有鋼筋綁住建物主結構，建商明顯偷工減料。（記者陳建志攝）

