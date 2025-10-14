為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    搭台灣好行尋找蝙蝠俠 送官田香Q菱角

    2025/10/14 13:13 記者王涵平／台南報導
    官田菱角產季開始，西拉雅國家風景區管理處推出期間限定活動，搭乘台灣好行菱波官田線，尋找神出鬼沒的蝙蝠俠，有機會獲在地特產菱角。（西拉雅管理處提供）

    官田菱角產季開始，西拉雅國家風景區管理處推出期間限定活動，搭乘台灣好行菱波官田線，尋找神出鬼沒的蝙蝠俠，有機會獲在地特產菱角。（西拉雅管理處提供）

    官田菱角產季開始，西拉雅國家風景區管理處推出期間限定活動，10月17日至19日及10月24日至26日連續2週的星期五、六、日共6天搭乘台灣好行菱波官田線，尋找神出鬼沒的蝙蝠俠，成功捕捉到現身車廂的蝙蝠俠並追蹤西拉雅管理處社群，就能獲得一包香Q可口的官田在地特產菱角，每日數量有限，送完為止。

    因外國人看見菱角時，常覺得它的外形和蝙蝠十分相似，西拉雅風景區管理處將「蝙蝠俠」與在地特產菱角巧妙結合，推出趣味十足的搭車送菱角活動，還能順便遊官田、吃美食、拍美照，一舉多得，民眾只要搭乘台灣好行菱波官田線指定班次（12:00、15:30由新營站開往善化轉運站；13:30、17:00由善化轉運站開往新營站），就有機會遇見蝙蝠俠。

    官田區農會將於10月18、19日在官田遊客中心舉辦「官田菱角節」，推出創新產品菱角方塊酥及菱蕎酥，希望風災後重振在地產業、幫助菱農行銷。搭乘「台灣好行菱波官田線」還可暢遊多個特色景點，包括尖山埤渡假村、官田遊客中心、隆田chacha文化資產教育園區等。

    西拉雅國家風景區管理處處長許主龍表示，每年秋高氣爽時，官田隨處可見農民採收菱角的田園風景，是西拉雅風景區的一大特色。規劃多款台灣好行-關子嶺線及菱波官田線套票，可享沿線特約店家折扣優惠。即日起至10月31日止，搭乘台灣好行關子嶺線或菱波官田線，只要使用電子票證或行動支付，即可享有票價半價優惠。

    官田菱角產季開始，西拉雅國家風景區管理處推出期間限定活動，搭乘台灣好行菱波官田線，尋找神出鬼沒的蝙蝠俠，有機會獲在地特產菱角。（西拉雅管理處提供）

    官田菱角產季開始，西拉雅國家風景區管理處推出期間限定活動，搭乘台灣好行菱波官田線，尋找神出鬼沒的蝙蝠俠，有機會獲在地特產菱角。（西拉雅管理處提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播