搭台灣好行尋找蝙蝠俠 送官田香Q菱角

官田菱角產季開始，西拉雅國家風景區管理處推出期間限定活動，搭乘台灣好行菱波官田線，尋找神出鬼沒的蝙蝠俠，有機會獲在地特產菱角。（西拉雅管理處提供）

官田菱角產季開始，西拉雅國家風景區管理處推出期間限定活動，10月17日至19日及10月24日至26日連續2週的星期五、六、日共6天搭乘台灣好行菱波官田線，尋找神出鬼沒的蝙蝠俠，成功捕捉到現身車廂的蝙蝠俠並追蹤西拉雅管理處社群，就能獲得一包香Q可口的官田在地特產菱角，每日數量有限，送完為止。

因外國人看見菱角時，常覺得它的外形和蝙蝠十分相似，西拉雅風景區管理處將「蝙蝠俠」與在地特產菱角巧妙結合，推出趣味十足的搭車送菱角活動，還能順便遊官田、吃美食、拍美照，一舉多得，民眾只要搭乘台灣好行菱波官田線指定班次（12:00、15:30由新營站開往善化轉運站；13:30、17:00由善化轉運站開往新營站），就有機會遇見蝙蝠俠。

官田區農會將於10月18、19日在官田遊客中心舉辦「官田菱角節」，推出創新產品菱角方塊酥及菱蕎酥，希望風災後重振在地產業、幫助菱農行銷。搭乘「台灣好行菱波官田線」還可暢遊多個特色景點，包括尖山埤渡假村、官田遊客中心、隆田chacha文化資產教育園區等。

西拉雅國家風景區管理處處長許主龍表示，每年秋高氣爽時，官田隨處可見農民採收菱角的田園風景，是西拉雅風景區的一大特色。規劃多款台灣好行-關子嶺線及菱波官田線套票，可享沿線特約店家折扣優惠。即日起至10月31日止，搭乘台灣好行關子嶺線或菱波官田線，只要使用電子票證或行動支付，即可享有票價半價優惠。

