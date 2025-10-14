台南就業中心10/16聯合徵才 近300職缺、薪資上看6萬元

台南就業中心10/16將舉辦聯合徵才活動，釋出近300個職缺。（台南就業中心提供）

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心將於10月16日下午2時至4時，在仁德區公所舉辦聯合徵才活動，共釋出近300個職缺，其中聯結車司機薪資上看6萬元、電子與韌體工程師薪資上看5萬元。

台南就業中心「職來運轉．薪想事成」聯合徵才活動16日登場，提供橫跨製造業、運輸業、工程業、科技研發、食品加工與家具裝設等多項產業，有近300個職缺。參與徵才的廠商包含東信輕金屬、立匯工業、連虹、廈興國際、雅居廚櫃、巨業交通、豐盟企業（豐盟麵粉廠）、銘祥科技實業、隆晟鋁業、韶輝企業、大武山牧場科技、伊頓飛瑞慕品及統全工程等13家知名廠商聯合招募。包括大地工程分析師、電機技師、電子／韌體／弱電工程師等職務。

就業中心後續還規劃2場專場徵才活動，17日下午1時30分至3時30分於南寶樹脂廠區辦理專場徵才，開出輪班生產操作員等職缺。22日下午2時至4時，則在台南就業中心舉行伊頓飛瑞慕品專場徵才活動，釋出油壓機台作業員等工作機會。

台南就業中心主任洪儷瑋表示，活動現場除可直接與廠商面談外，就服人員也將為求職朋友及受國際情勢影響的失業勞工們提供求職諮詢、政府就業獎勵等就業促進措施，協助民眾儘快回歸職場。

勞動部因應美國關稅與匯率波動帶來的挑戰，9月30日推動「勞工就業通計畫」，雇主可申請僱用獎助每人每月補助6千元、最長6個月。此外，考量受國際情勢影響的失業勞工，雇主則可提出訓練計畫，僱用可提出工作崗位訓練費申請，每人每月補助1.2萬元、最長3個月，同一年度內申請額度最高可達180萬元。考慮傳產製造業中高齡勞工的職場適應需求，公立就業服務機構也會搭配職務再設計措施，與雇主共同協助勞工排除工作障礙、提升效能，每人每年最高補助雇主10萬元。

