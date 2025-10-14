花蓮議長張峻代發受災戶慰問金 未受災保全戶集結抗議發放不公

花蓮923光復洪災產生許多受災戶，議長張峻昨早到大平村代發慰問金，但未領到的村民晚間到村長家抗議。（災區救護站人員曾俊偉提供）

花蓮923光復洪災導致3千多戶受災，全國除了50萬人次的鏟子超人湧入協助災民鏟泥，各界也湧入各種物資、電器及善款，花蓮縣議會無黨聯盟在議長張峻帶領下，即日起到各村逐戶發放來自各界捐助的善款與物資，昨天首站到大平村，但晚間有未領到慰問金的保全戶村民到村長家抗議，認為發放不公；議長今強調，是針對這個有受災的部分，實際受災戶才有來發放。

張峻說，每受災戶6千元現金，還有電鍋、電風扇、米和食物，罹難者家庭則是5萬元的慰問金，昨天可能資訊不清楚有造成鄉親誤會，也造成大平村長的困擾，他跟大家道歉，這樣那今天是針對大馬村，也是逐戶來發放，那最重要的，就是針對這個有受災的部分，實際遭受到淤泥淹沒的受災戶才有來發放。

抗議民眾認為許多保全戶雖未受到水患，但這段期間塵土及救災車輛進出，家庭生活條件受損應同為受災戶，但是卻沒有收到議會代轉發慰問金，質疑村長發放標準不一，所以集結村民表達不滿。不過村長認為發放標準是以家中有實際淹水、淹泥沙、實際受災為準，並無發放不公。

位於光復市區的議長服務處在這次洪災中也受災，張峻同為受災戶說，他知道家裡淹水的感覺，也知道現在最缺的是什麼，今天透過各界好友、慈善團體，包含威震愛心發展協會、台北市長安獅子會、啟德機械董事長胡漢龑、竹南扶輪社等各界善心，共募集了1300多萬元，讓每戶至少能有些補貼，希望大家可以快點回到正常生活。

花蓮923光復洪災產生許多受災戶，議長張峻昨早與議會成員到大平村代發慰問金。（記者王錦義攝）

