    首頁 > 生活

    舊公館圓環再改！羅斯福路10/18增「可變車道」 紓解左轉基隆路車流

    2025/10/14 13:25 記者董冠怡／台北報導
    今天（14日）早上羅斯福路（公館）左轉往基隆路停等車流。（記者董冠怡攝）

    台北市公館圓環拆除、改成正交路型邁入第16天，早上尖峰時段羅斯福路（公館）左轉基隆路車流量大，停等車流從路口排至銘傳國小、水源劇場間的行人天橋前；台北市交通局今宣布，週六（18日）起，羅斯福路往南（公館往景美、新店方向）內側第三車道從直行改成可變車道，不分平、假日，早上7點至9點為左轉專用車道，其他時段維持直行車道使用。

    如以東西南北概略區分基隆路、羅斯福路口的通行方向，東為基隆路、西為福和橋、南為羅斯福路（景美、新店）、北為羅斯福路（公館）。

    市府原本的路型規劃，是在羅斯福路（公館）設置二個往基隆路的左轉專用車道，但啟用後不久，便縮減成一個（即內側第二車道），另一個改成直行車道（即內側第三車道），連日來上午尖峰不時可見此處左轉車道大排長龍。

    為此，市府祭出改善措施。交通規劃科長李薇婷表示，一般車道會被限制住整天只有某一可行的方向，所謂「可變車道」的概念，類似調撥車道的彈性運用，透過時段管制車道可行駛方向，10月18日起，羅斯福路（公館）左轉往基隆路的內側第三車道，早上7點至9點為左轉專用車道，縮減左轉車流，早上9點至隔日早上7點則為直行車道，將於上游路段如銘傳國小、水源劇場間的行人天橋等地，掛設車道預告標誌，路面也會劃設管制時段提醒。

    交通局長謝銘鴻、交工處長張建華說明，基隆路、羅斯福路口四個方向車流特性明顯不同，且會互相影響，因應晨峰時段大量左轉基隆路的需求，起初布設二個左轉車道，但啟用後當天發現，昏峰時段左轉車輛數下降，變成直行車多（返回景美、新店方向），行車效率變慢，間接影響到基隆路出城車流，故將其中一個左轉車道改成直行，直行效率提升五成。

    紓解了昏峰直行車流後，變成晨峰左轉車流難以靠單一左轉車道消化，經討論後，決議將內側第三車道採彈性管理，把車道空間搭配時段充分應用，改善目前遇到的問題，同時符合實際上下班、進出城需求。

    週六（18日）起，羅斯福路（公館往景美、新店方向）內側第三車道從直行改成可變車道。（交通局提供）

