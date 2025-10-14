金鐘入圍安心亞代言 台南新片宣導性別友善職場

安心亞（左）與台南市長黃偉哲（右）同框比愛心，共同為職場性別平等宣導。（記者洪瑞琴攝）

安心亞為「安心」代言！為提升大眾對職場性別平等的認識，南市推出全新宣導短片《台南好做工：捷伴安心闖職場》，邀請金鐘獎入圍藝人安心亞、補教名師呂捷，以及台灣首位執法全國賽的女性足球主審、《通靈少女》真實人物劉柏君共同演出，以戲劇方式詮釋職場性別議題。

影片聚焦「育嬰留職停薪」、「懷孕歧視」與「職場性騷擾防治」等3大主題，透過名人化身「關鍵介入者」，安心亞擔任「溫柔的傾聽者與代言人」、呂捷飾演「歷史觀察家」、劉柏君則是「行動派執法者」，在劇中於當事人最無助時現身協助，傳遞正確法令與互助精神。完整版影片除於官方頻道播放，也同步於3位名人社群上架。

勞工局指出，南市去年受理懷孕歧視申訴8件、育嬰假7件，其餘為安胎假與性別權益等案件。近年因《性別平等工作法》修法加強職場性騷擾防治，相關申訴案件顯著上升，去（2024）年共受理167件次，較前一年增加53件；其中職場性騷擾127件，占全數76%，已成為最大宗。

台南市長黃偉哲表示，南市接獲最多的仍是「育嬰留職停薪」問題，許多員工面臨隱性壓力或遭公司設下門檻，顯示職場性別友善仍有努力空間，市府將持續作為勞工最強後盾。

今日舉行影片發表會，開場由榮獲市教學卓越獎特優的保東國小學童帶來舞蹈演出，孩子們齊聲喊出「職場安心有我挺！」童言童語惹得現場笑聲不斷。安心亞也化身主持人當場考問黃偉哲南市受理最多的問題，對答如流。

因3天後即將迎來金鐘獎頒獎典禮，黃偉哲也特別贈送後壁出產、名為「第一名」的蘭花祝福安心亞「金鐘奪魁」。

台南市長黄偉哲（左）贈送安心亞「冠軍米」後壁米，預祝金鐘獎奪冠。（記者洪瑞琴攝）

安心亞為「台南好做工」宣導代言。（記者洪瑞琴攝）

台南市今天發表「台南好做工」宣導新片。（記者洪瑞琴攝）

