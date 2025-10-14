為免青少年受毒害 教育部加強師生對電子煙辨識能力

連江縣長王忠銘、教育部學特司專門委員鄭文瑤、紙風車文教基金會執行長張敏宜等人與馬祖師生共同宣誓反毒決心。（圖由教育部提供）

依據行政院「新世代反毒策略行動綱領」，教育部推動校園「防制學生藥物濫用」工作，為避免青少年遭受毒品危害或誤用毒品，教育部今（14）日說明，正研擬各項措施，包含加強師生對於電子煙辨識能力、完善校園防護與通報機制等，期使師生都能在友善安全的環境中授課與學習。

教育部指出，近年來毒品樣態不斷改變，藥頭常藉由酷炫的外包裝及不實話術吸引青少年好奇嘗試，再加上網路世界無遠弗屆，各項通訊設備及手機軟體日新月異，導致網路涉毒案件數逐年上升，提醒家長如發現孩子行為異常，疑似有藥物或物質濫用情形，可以請學校提供春暉輔導等相關資源外，亦可撥打毒品防制中心諮詢專線0800-770885獲得專業協助。

為宣導反毒，教育部今年與紙風車文教基金會再度合作，繼澎湖及金門巡演後，今（14）日於馬祖（連江縣）梅石藝文中心進行2場次演出，13所國中小學、超過700名師生共同欣賞，教育部學特司專門委員鄭文瑤、連江縣長王忠銘、紙風車文教基金會執行長張敏宜等人，並與在場師生共同進行反毒宣誓儀式。

為使馬祖4鄉5島學生都有機會觀賞紙風車劇團演出，主辦單位與縣府動員多班次交通車、船進行接駁，而針對不同學制年齡層差異，紙風車劇團特別規劃國小及國中版本劇情，分別於上、下午場次分別演出，透過演員詼諧幽默的對話及肢體動作，提醒青少年網路世界所潛藏的危險，避免學生因成為網路毒品交易或是誘騙的受害者。如欲瞭解更多反毒資訊，請至教育部防制學生藥物濫用資源網查詢。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

紙風車劇團透過仿真毒品道具與在場學生互動，同心協力將毒品趕出校園。（圖由教育部提供）

