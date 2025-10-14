花蓮縣府官員退中央救災聯繫群組 網評：「是要叛變了嗎?」

中央災害應變中心前進協調所今早舉行第39次工作會報後記者會，對於媒體提問縣府官員退救災專案群組的問題，縣府行研處回應說行政院政委、總協調官季連成要求還在救災期間，怎麼可以說退群就退。（記者洪臣宏攝）

國民黨花蓮立委傅崐萁昨在立院質詢時強調撤離是鄉公所的責任，花縣府昨也行文政院「撤離由中央統籌」，被外界質疑在甩鍋，昨晚更發生有縣府官員直接退救災專案群組，形同與中央斷聯，前親民黨文宣部副主任吳崑玉就批評說：「花蓮縣政府全面甩鍋救災責任，而且據說已與中央民政系統全面斷聯，是要叛變了嗎?」。

中央災害應變中心前進協調所今早舉行第39次工作會報後記者會，對於媒體提問縣府官員退救災專案群組的問題，縣府行研處回應說，他是今天早上才接到中央相關部會詢問退群的問題，但他還在了解當中。在一旁的行政院政委、總協調官季連成聽聞後覺得相當不可思議，馬上要求說：「現在還在救災期間，怎麼可以隨便退出群組？這沒有什麼好討論的，就是加回來。」，認為現在中央、地方所有公務員都還在第一線救災，怎麼可以說退就退。

由於災後已經第22天，許多中央、縣府官員與公務員都在災區壓力累積許久，縣議員胡仁順說，受災區域的村鄰長真的很辛苦，許多年紀都很大了，最近的工作負擔大到連年輕人都難以承受，希望縣府三個服務中心的主任、十幾個人可以來幫忙，兩位主任協助一位村長也好，災後還忙著跑行程罵中央真的很沒道德。

民進黨立委沈伯洋今也在臉書寫說，颱風的時候，看縣市首長有沒有宣布停班停課，應該是很多人從小到大的經驗。中央的職責，是就其專業與監測，發佈颱風警報；地方政府的職責，是就各縣市狀況，決定是否停班停課；學校跟公司，就是看縣政府決定之後，再執行下去。這理應是全台灣都懂的道理，全台灣也都知道要等縣市政府決定，但只有一個人不懂，他的名字叫做傅崐萁。

傅崐萁對法條（災害防救法第八條）的理解，所有的災害，中央發佈警報之後，鄉鎮公所要負責撤離。然後中間完全沒有花蓮縣政府的事。沈伯洋說，2022年，一直提醒大家，縣市首長其中一個重要權責，就是防災體系，希望大家慎選。那時候被罵超慘。這幾年以來，內政部提出很多訓練以及加強民防救災體系的方案，無奈去年預算幾乎全數被擋。然後擋的這些人，依舊在救災過程當中操作政治，撇清責任。台灣人是在跟時間賽跑。

