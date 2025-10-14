消保處聯合稽查18家補習班 17家服務契約不符規定

行政院消費者保護處與其他主管單位4至7月前往18家短期補習班聯合查核。（消保處提供）

國內補習人數眾多，行政院消費者保護處與其他主管機關4至7月間前往新北市、新竹市、彰化縣、嘉義縣、屏東縣、宜蘭縣共18家短期補習班聯合查核，17家補習服務契約不符規定，5家建築安全管理不符規定，5家消防安全管理不符規定，13家飲用水連續供水固定設備管理不符規定。已請各主管機關督促地方政府依法處理並要求業者儘速改善。

消保處表示，全國補習班林立，建管、消防及飲用水等公共安全事項有重視必要，消費糾紛也不少，且偶有補習班停業，業者是否依法簽立補習服務契約或辦理履約保障，影響消費者權益。

消保處4至7月會同地方政府消保官、建管、消防、環保及教育主管機關進行聯合查核。補習服務契約方面，18家中有17家不符合規定，主要缺失為無法認定有踐行審閱期規定、未填寫上課人數上限或填寫人數上限超過核定人數、繳費方式記載錯誤或不完全、未記載退費方式、退費標準不符合地方政府自治法規等。

建築安全管理方面，5家不符規定，主要缺失為部分樓層或區域擴大使用、與使用執照用途不符、現場增設固定隔間等。消防安全管理方面，5家不符規定，主要缺失為火警受信總機預備電源電量不足、緊急廣播設備麥克風無法廣播、滅火器及緊急照明燈缺設、未遴用防火管理人等。

飲用水連續供水固定設備管理，有13家不符規定，主要缺失為飲用水設備未每月至少維護一次並作成維護紀錄表、未依規定辦理水質檢測及檢測與維護紀錄表未置於設備明顯處供主管機關查核等。

消保處呼籲業者遵守相關規範，消費者簽補習服務契約時，如業者收費非採「按月繳納」方式，例如一次收足，應特別注意契約內容是否有載明履約保障機制條款。

補習服務契約不符規定：

新北市中和區私立銘文文理短期補習班

新北市板橋區私立菁英國際語文文理短期補習班

新北市板橋區私立赫全電腦短期補習班

新竹市東區私立弋果美語文理短期補習班科園分班

新竹市東區私立丹尼爾文理技藝短期補習班

新竹市私立親安文理技藝短期補習班

彰化縣彰化市私立聯成電腦美語短期補習班

彰化縣彰化市私立世揚電腦技藝短期補習班

嘉義縣太保市私立志光法商短期補習班太保分班

嘉義縣朴子市私立資優生文教機構短期補習班

嘉義縣太保市私立哈佛文理短期補習班

屏東縣屏東市私立美加美語短期補習班

屏東縣屏東市私立兒愛祥文理短期補習班

屏東縣屏東市私立千葉英日語會話短期補習班

宜蘭縣羅東鎮私立宜學語文短期補習班

宜蘭縣宜蘭市私立培爾傑特美語會話短期補習班

宜蘭縣宜蘭市私立何嘉仁文理短期補習班

建築安全管理不符規定：

新竹市東區私立丹尼爾文理技藝短期補習班

彰化縣彰化市私立世揚電腦技藝短期補習班

嘉義縣太保市私立志光法商短期補習班太保分班

嘉義縣朴子市私立資優生文教機構短期補習班

嘉義縣太保市私立哈佛文理短期補習班

消防安全管理不符規定：

新北市板橋區私立菁英國際語文文理短期補習班

新竹市東區私立丹尼爾文理技藝短期補習班

新竹市私立親安文理技藝短期補習班

屏東縣屏東市私立美加美語短期補習班

宜蘭縣宜蘭市私立培爾傑特美語會話短期補習班

飲用水連續供水固定設備管理不符規定：

新北市中和區私立銘文文理短期補習班

新北市板橋區私立菁英國際語文文理短期補習班

新竹市東區私立弋果美語文理短期補習班科園分班

新竹市東區私立丹尼爾文理技藝短期補習班

新竹市私立親安文理技藝短期補習班

彰化縣彰化市私立英發文理短期補習班

彰化縣彰化市私立聯成電腦美語短期補習班

彰化縣彰化市私立世揚電腦技藝短期補習班

嘉義縣太保市私立志光法商短期補習班太保分班

嘉義縣太保市私立哈佛文理短期補習班

屏東縣屏東市私立兒愛祥文理短期補習班

宜蘭縣羅東鎮私立宜學語文短期補習班

宜蘭縣宜蘭市私立何嘉仁文理短期補習班

