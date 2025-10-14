2026新北模範勞工選拔開跑 放寬資格船員也能獲推薦

「2026年新北模範勞工選拔」起跑，圖為今年表揚活動。（圖由勞工局提供）

新北市勞工局舉辦「2026年新北模範勞工選拔」活動，即日起至11月13日受理各級工會、各事業單位等團體推薦人選，分為「企業/產業勞工組」、「職業勞工組」、「工會領袖組」及「工會會務人員組」等4大組別。過去船員因工作特性，導致僅憑投保年資無法符合選拔資格，本次放寬薦送資格，讓各行各業的優秀勞工都能被看見。

勞工局長陳瑞嘉表示，為鼓勵勞工打破職業性別刻板印象，這次在薦送名額外，增加每組1名推薦名額，例如今年獲選模範勞工的潘微蘭、許月英，分別擔任台北客運及首都客運駕駛員超過20年，載送學生、上班族等通勤族，證明「女力出頭天」。

另外，為提高原住民族勞工參與選拔，各組增加推薦名額2名，例如原住民排灣族的張珮君在環保局擔任駕駛人，每日穿梭大街小巷服務民眾，為居家環境衛生貢獻一份心力。總計將遴選150名模範勞工，在明年勞動節前公開表揚，入選者有機會代表新北市參加全國模範勞工選拔，爭取更高榮譽。

勞工局指出，凡具中華民國國籍，且在新北市實際從事各行業的現職勞工，可透過本業工會或事業單位推薦參加。此外，為讓薦送名額具產業多元性與職類代表性，新北市工業會、商業會、經濟部所屬各工業區廠商協進會、新北廠商促進會等，皆可參與薦送。

新北市勞工局即日起至11月13日止，受理各級工會、各事業單位等團體推薦人選，參與「新北市115年模範勞工」選拔。圖為今年表揚活動。（圖為勞工局提供）

