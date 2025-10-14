東勢林業文化園區施工不打烊 明起改從東坑路後門進出

東勢林業文化園區將施工拆除圍牆，打造新的入口意象。（林業署提供）

台中市東勢林業文化園區，明天起將進行「園區入口景觀及停車場改善工程」，原位於東關路的出入口、禮堂展場及停車場暫停開放，改由東坑路（大雪山後門）進出，施工期預計將持續至明年12月止。

林業保育署台中分署表示，東勢林業文化園區前身為大雪山林業股份有限公司，擁有60年代東亞地區最大製材廠，過去園區周邊設有紅磚圍牆，不僅遮蔽視線，也使園區入口不易辨識，經常造成遊客錯過。

這次工程將以全新設計手法重塑園區形象，並揭露原本埋設於地下的東勢「本圳」水道，沿園區邊界營造圳水流經的淺水道與開放水域，展現地方水文與林業歷史的緊密關聯，打造兼具文化與生態意象的「大雪山旅遊軸帶入口」。

台中分署指出，這次工程內容包括打造全新核心廣場、優化停車設施與公廁空間、改善動線引導，並計畫拆除位於台8線（東關路）旁的圍牆，使園區更加開放、友善，強化與周邊環境的連結，施工期間園區照常提供服務，貯木池環池步道、修理工廠、大雪山林業直販所-山產店、寬茶一號院仍開放，請民眾改由東坑路門口進出。

另施工期間，因應出入口調整，遊客諮詢站將暫時移設至修理工廠，並於修理工廠前廣場設置大客車停車格4格、小客車停車格41格。

東勢林業文化園區施工期間，貯木池環池步道、大雪山林業直販所-山產店仍開放提供服務。（林業署提供）

東勢林業文化園區園區入口景觀改善後的示意圖。（林業署提供）

東勢林業文化園區園區將施工改善景觀，園區邊界將打造本圳水流過的淺水道。（林業署提供）

