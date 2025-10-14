為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    東勢林業文化園區施工不打烊 明起改從東坑路後門進出

    2025/10/14 12:34 記者歐素美／台中報導
    東勢林業文化園區將施工拆除圍牆，打造新的入口意象。（林業署提供）

    東勢林業文化園區將施工拆除圍牆，打造新的入口意象。（林業署提供）

    台中市東勢林業文化園區，明天起將進行「園區入口景觀及停車場改善工程」，原位於東關路的出入口、禮堂展場及停車場暫停開放，改由東坑路（大雪山後門）進出，施工期預計將持續至明年12月止。

    林業保育署台中分署表示，東勢林業文化園區前身為大雪山林業股份有限公司，擁有60年代東亞地區最大製材廠，過去園區周邊設有紅磚圍牆，不僅遮蔽視線，也使園區入口不易辨識，經常造成遊客錯過。

    這次工程將以全新設計手法重塑園區形象，並揭露原本埋設於地下的東勢「本圳」水道，沿園區邊界營造圳水流經的淺水道與開放水域，展現地方水文與林業歷史的緊密關聯，打造兼具文化與生態意象的「大雪山旅遊軸帶入口」。

    台中分署指出，這次工程內容包括打造全新核心廣場、優化停車設施與公廁空間、改善動線引導，並計畫拆除位於台8線（東關路）旁的圍牆，使園區更加開放、友善，強化與周邊環境的連結，施工期間園區照常提供服務，貯木池環池步道、修理工廠、大雪山林業直販所-山產店、寬茶一號院仍開放，請民眾改由東坑路門口進出。

    另施工期間，因應出入口調整，遊客諮詢站將暫時移設至修理工廠，並於修理工廠前廣場設置大客車停車格4格、小客車停車格41格。

    東勢林業文化園區施工期間，貯木池環池步道、大雪山林業直販所-山產店仍開放提供服務。（林業署提供）

    東勢林業文化園區施工期間，貯木池環池步道、大雪山林業直販所-山產店仍開放提供服務。（林業署提供）

    東勢林業文化園區園區入口景觀改善後的示意圖。（林業署提供）

    東勢林業文化園區園區入口景觀改善後的示意圖。（林業署提供）

    東勢林業文化園區園區將施工改善景觀，園區邊界將打造本圳水流過的淺水道。（林業署提供）

    東勢林業文化園區園區將施工改善景觀，園區邊界將打造本圳水流過的淺水道。（林業署提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播