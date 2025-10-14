為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    美籍「鏟子超人」到災區送蛋白棒被檢舉？ 移民署：無涉救災

    2025/10/14 12:12 記者王冠仁／台北報導
    美國籍網紅Jacob Pugmire發文聲稱心寒。（取自Threads）

    美國籍網紅Jacob Pugmire發文聲稱心寒。（取自Threads）

    26歲美國籍網紅Jacob Pugmire昨天在社群上發文，聲稱自己花錢買材料、親手做蛋白棒，去花蓮光復災區免費發送給志工吃，沒想到回台北後被人檢舉，移民官還上門查訪，「老實說，這讓我有點心寒」。對此，移民署今天表示，此案是在今年9月初接獲檢舉，當時尚未發生馬太鞍溪堰塞湖溢流事件，而且全案依法查察，檢舉內容也沒有提及花蓮救災等內容。

    網紅Jacob Pugmire在花蓮光復發生災情後，多次化身「鏟子超人」，前往災區參與救災，親力親為的行徑有目共睹，網路上獲得不少讚賞與肯定。

    Jacob Pugmire昨天在社群上發文表示，剛剛有一位移民官來他家，說他被人檢舉，他當時從光復回台北休息，結果突然被黑粉檢舉。他自己花錢買材料，親手做蛋白棒，免費送給光復救災的志工吃，結果竟然被人檢舉，「老實說，這讓我有點心寒」、「做好事，也會被攻擊」。

    對此，移民署今天表示，移民署是在今年9月初接獲檢舉，依情資依法查察，而且Jacob Pugmire是被檢舉「在台從事與許可目的不符的商業活動」，檢舉時間是在馬太鞍溪堰塞湖溢流事件前，檢舉內容也與花蓮救災無關。

    據悉，Jacob Pugmire目前正在台灣創業，打算成立公司銷售蛋白棒，他過去曾多次以商業、觀光簽證來台。不過，他最近一次是以觀光名義入境，期間卻疑似從事與觀光無關的事情，因此遭人檢舉。

    移民署說，本案經依法查察後，後續將交由主管機關依權責認定是否違規。移民署強調，全案將秉持公正程序處理相關事宜，並對災後期間投入救災的國內外朋友致上最深謝意。

