災區撤離主責中央地方互槓 季連成動怒駁卸責質疑

季連成對「卸責」說不以為然，強調依法行政。（記者洪臣宏攝）

花蓮馬太鞍堰塞湖溢流釀成災大災情，國民黨團總召傅崐萁昨天在立院質詢時嗆聲中央「別栽贓花蓮縣政府」，引發中央、地方相互卸責質疑。中央災害應變中心前進協調所總協調官季連成今（14）日對「卸責說」一度動怒，他說，公務員依法行政，沒有卸責問題，該是中央做的，絕對責無旁貸。

季連成今主持中央災害應變中心前進協調所記者會，針對傅崐萁昨天在立院爆粗口，並引述「災害防救法」第10條聲稱，撤離執行單位為鄉鎮市公所，別在栽贓花蓮縣政府，行政院則回應花蓮縣政府對災防法規範有所誤解，媒體詢問外界中央、地方相互卸責質疑。

季連成對「卸責」說法不以為然，他說，中央於法有據，是依災防法處理工作事項處置，完全依法行政，中央從未卸責，第一天發生災害發生，就進入花蓮處理相關災害防救工作，他已經待了20天，在座同仁三天輪班一次，他和副總協調官李孟諺從未加入輪班，就是希望能將災後復原工作快速恢復，讓居民進入正常生活型態，未來會進到重建階段。

他說，災防工作有個三階段，第一個是防災階段，現在颱風要來了，正在做防災準備，第二階段就是災害救援階段，就是中央協調所正在做的工作，第三個階段是重建復原，雖然路途漫長，但是要一定要做，按照步驟逐一推動，公務員都是依法行政，沒有卸責問題，從未卸責過，該是中央做的，絕對責無旁貸、義不容辭，且快速處理。

