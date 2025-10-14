浮洲福德宮關懷弱勢不輟 劉和然贈匾「福佑蒼生」讚揚慈善善行

新北市副市長劉和然表示，浮洲福德宮秉持「照顧弱勢、推動社福」的宗旨，長年舉辦義剪、心靈講座、老人共餐等活動，持續關懷社區長輩與弱勢族群，連續多年獲新北市績優宗教團體「老人共餐類」表揚，是宗教結合公益的典範。（記者羅國嘉攝）

新北市副市長劉和然今（14）日上午前往板橋「浮洲福德宮」參拜祈福，祈求市政順利、市民安居樂業，並代表市長侯友宜贈匾「福佑蒼生」，感謝廟方長年投入公益與社會服務，以實際行動關懷弱勢、溫暖社區。

劉和然表示，浮洲福德宮秉持「照顧弱勢、推動社福」的宗旨，長年舉辦義剪、心靈講座、老人共餐等活動，持續關懷社區長輩與弱勢族群，連續多年獲新北市績優宗教團體「老人共餐類」表揚，是宗教結合公益的典範。

劉和然指出，新北市65歲以上長者已達79萬人，邁入超高齡社會，社會福利與照顧措施更顯重要。浮洲福德宮以具體行動回應需求，今年4月更捐贈兩台復康巴士，協助行動不便者就醫與外出，讓宗教信仰成為連結照顧與幸福的力量。

民政局長林耀長說，浮洲福德宮歷史悠久，源自清末居民敬奉「中洲土地公」的信仰，於1972年由信眾倡議建廟，成為板橋大浮洲地區信仰中心。廟方多年來持續推動重建、設立活動中心，並以濟世精神關懷社區、服務地方。

林耀長表示，浮洲福德宮不僅是信仰的核心，更是社區的守護者。多年來秉持以善為本的精神，積極投入社會服務、捐贈復康巴士、推動老人共餐，為地方帶來溫暖與關懷。市府將持續與宗教團體攜手，凝聚更多善的力量，讓新北成為人人有愛、處處有溫暖的幸福城市。

