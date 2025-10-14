高市議員跳針要市府參考基隆設防撞監控 交通局長:高雄比基隆早

高市議員王義雄堅持高市府要參考基隆設置路口防撞監控系統，交通局長張淑娟答詢高雄比基隆早。（記者王榮祥翻攝）

高市議員王義雄今質詢時，數度要求高市府參考基隆設無號誌路口防撞監控系統，交通局長張淑娟答詢高雄已設，但王義雄仍堅持參考基隆，還說「高雄是直轄市耶，人家有能力、為何我們沒能力？」，張淑娟只好改口強調「高雄比基隆早」，王義雄聽到關鍵字趕緊說謝謝。

王義雄今質詢指出，高雄約有6千個設置號誌路口，同時也有大量無號誌路口，而無號誌路口事故頻傳，每回在電視上看到都覺得危險。

他進一步提及高雄市汽機車占比很高，注意到基隆設有無號誌熱點智慧路口防護系統，詢問交通局是否能參考設置？並建議市府應對相關路口有跨局處檢視機制，不要只有交通局，應該還有警察單位，是否跟警局合作定期分析肇事資料。

交通局長張淑娟答詢說明，無號誌防撞燈號，高雄在113年就完成，事故熱點分析也早已跟警局有合作分析機制，持續運作中。

王義雄再追問有問題產生時怎麼解決？並建議成立工作小組定期研討統計與研擬改善措施、導入智慧防護系統，重申應參考其他縣市，編列預算設置無號誌路口智慧防護設備。

張淑娟指出，跨局處小組道安會包每個月都開會，由市長陳其邁主持，交通局本身也有跨局處小組，尋求易肇事路口改善方向，相關平台都在運作中。

王義雄又一次提到防碰撞系統，強調「我們是直轄市耶，是否參考（基隆）一下」、「人家有能力、為何我們們沒有能力」？張淑娟只好提高答詢強度，微笑強調「高雄比基隆早」，「高雄在113年就設了」。王義雄可能聽到關鍵字，趕緊說因為時間關係、謝謝局長。

