暌違3年 「鳳山復古野餐日」回來了 18、19日登場

「鳳山復古野餐日」歡迎民眾穿著復古裝扮參加。（觀光局提供）

暌違3年，高市觀光局主辦的「鳳山復古野餐日」，將於10月18、19日下午3點至晚上8點於大東濕地公園盛大回歸，以「復古 × 野餐」為主題，匯集超過50攤美食餐車市集，並復刻候車亭拍照打卡區及親子童玩娛樂區，讓大人小孩都能盡情玩樂。

高雄市觀光局長高閔琳表示，「鳳山復古野餐日」結合在地美食、音樂演出與職人創作，打造充滿復古情懷的野餐氛圍，匯集超過50攤美式餐車及市集品牌，其中20攤為鳳山在地店家，10攤為風格選物、職人手作及古著服飾品牌店家，歡迎喜愛Vintage（二手古著古董）、復古風格的民眾來現場挖寶。

高閔琳邀請民眾翻出家中衣櫃裡最Old School、最懷舊復古的老派穿搭:花襯衫、牛仔寬褲、墨鏡、旗袍、唐裝、客家藍衫、圓點裙、吊帶褲，帶上野餐墊，共同重溫屬於鳳山的復古時光

觀光局說明，活動現場規劃多項復古體驗與趣味活動，包含以懷舊公車站為靈感的「候車亭拍照區」及「懷舊童玩體驗區」，讓家長與孩子透過闖關遊戲，重溫童年樂趣。民眾若響應「復古穿搭」，凡穿著老派造型參加活動，即可至服務台參加「懷舊小物一把抓」抽獎，將驚喜小物帶回家。

活動也有多家名店推出創意與經典風味的限定菜色，例如首次於市集擺攤的鳳山工協市場「阿凰愛玉仙草」，帶來沁涼消暑的經典甜點、「良品冰室」用台式剉冰與甜湯玩出懷舊新意、「碧南庄肉圓專賣店」則將老味道結合文青風，為肉圓注入新靈魂、「湘松花鍋物」用辣皮蛋拌麵掀起復古風味新浪潮等。

觀光局提醒，大東濕地公園周邊停車空間有限，請多搭乘大眾運輸，高捷橘線至「O13大東站」1號出口，步行即可抵達會場。

「鳳山復古野餐日」往年盛況。（觀光局提供）

「鳳山復古野餐日」暌違3年登場。（觀光局提供）

