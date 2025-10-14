打造友善育兒空間 立委促高鐵調整寧靜車廂政策

民進黨立委張雅琳、林月琴等人今共同舉行記者會，呼籲高鐵公司聽取家長心聲，調整「寧靜車廂」政策，共同創造育兒友善空間。（林月琴國會辦公室提供）

高鐵公司近日推出「寧靜車廂」服務，引發家長與親子團體不滿。許多育兒家長指出，孩子在車上哭鬧、說話本屬自然行為，如今卻擔心會被投訴、被列車員勸導甚至請下車，感受到前所未有的壓力。民進黨立委張雅琳、林月琴今共同舉行記者會，呼籲高鐵公司聽取家長心聲，調整政策，共同創造育兒友善空間。

張雅琳表示，聯合國兒童基金會在「兒童友善交通與道路安全指引」中，提及公共運輸應讓家庭能安心使用。因此，若制度上讓「家長擔心被投訴而不敢帶孩子搭車，或讓孩子被視為潛在的「噪音來源」，就違背了兒童友善社會的精神。

請繼續往下閱讀...

張雅琳指出，台灣推動少子女化政策多年，除補助或托育資源，更需打造能支持家長育兒的日常環境。呼籲高鐵公司應進一步思考，車廂分區或寧靜車廂範圍，強化車廂兒童友善的宣導與人員訓練，給予家長與孩子一個被理解的空間。

林月琴表示，高鐵尚未明確規劃「親子車廂」或家庭友善空間，卻先要求全面安靜，讓育兒家庭承受不必要的壓力與焦慮。高鐵近期發放貼紙、小點心安撫孩童的做法，也容易讓家長與孩子被標籤化，忽略了孩童哭鬧是自然表達需求的行為。

林月琴強調，高鐵應參考國際經驗，評估多元車廂分區與彈性管理機制，並強化列車人員教育訓練，在面對嬰幼兒哭鬧等不可控情況時，應以同理心與包容的態度處理。同時，政府與社會也應共同推動「寶寶哭泣我OK」的公共運輸文化，讓家長不再需要為孩子的存在而道歉。

台語路協會公關部主任陳薏安說，過去曾居住以色列，觀察到當地高生育率的關鍵，在於社會大眾對孩子行為的理解與尊重，這種對家庭友善的社會文化氛圍，讓人民更願意生養孩子。

台灣親子共學教育促進會理事李佳紜強調，孩子的聲音是公共生活的一部分，不該被視為干擾。問題不在於聲音太多，而是社會包容太少。她呼籲高鐵應從「理解多元」出發，打造能共融不同年齡與需求的公共運輸空間，讓父母與孩子都能自在出行，而非被迫沉默。

與會者也提出4點訴求，呼籲高鐵及交通部正視親子需求，包括：檢討「寧靜車廂」政策適用範圍；明確訂定3C產品使用規範；建立例外與保障機制；推動試辦與意見回饋制度。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法