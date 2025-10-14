為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    打造友善育兒空間 立委促高鐵調整寧靜車廂政策

    2025/10/14 12:01 記者謝君臨／台北報導
    民進黨立委張雅琳、林月琴等人今共同舉行記者會，呼籲高鐵公司聽取家長心聲，調整「寧靜車廂」政策，共同創造育兒友善空間。（林月琴國會辦公室提供）

    民進黨立委張雅琳、林月琴等人今共同舉行記者會，呼籲高鐵公司聽取家長心聲，調整「寧靜車廂」政策，共同創造育兒友善空間。（林月琴國會辦公室提供）

    高鐵公司近日推出「寧靜車廂」服務，引發家長與親子團體不滿。許多育兒家長指出，孩子在車上哭鬧、說話本屬自然行為，如今卻擔心會被投訴、被列車員勸導甚至請下車，感受到前所未有的壓力。民進黨立委張雅琳、林月琴今共同舉行記者會，呼籲高鐵公司聽取家長心聲，調整政策，共同創造育兒友善空間。

    張雅琳表示，聯合國兒童基金會在「兒童友善交通與道路安全指引」中，提及公共運輸應讓家庭能安心使用。因此，若制度上讓「家長擔心被投訴而不敢帶孩子搭車，或讓孩子被視為潛在的「噪音來源」，就違背了兒童友善社會的精神。

    張雅琳指出，台灣推動少子女化政策多年，除補助或托育資源，更需打造能支持家長育兒的日常環境。呼籲高鐵公司應進一步思考，車廂分區或寧靜車廂範圍，強化車廂兒童友善的宣導與人員訓練，給予家長與孩子一個被理解的空間。

    林月琴表示，高鐵尚未明確規劃「親子車廂」或家庭友善空間，卻先要求全面安靜，讓育兒家庭承受不必要的壓力與焦慮。高鐵近期發放貼紙、小點心安撫孩童的做法，也容易讓家長與孩子被標籤化，忽略了孩童哭鬧是自然表達需求的行為。

    林月琴強調，高鐵應參考國際經驗，評估多元車廂分區與彈性管理機制，並強化列車人員教育訓練，在面對嬰幼兒哭鬧等不可控情況時，應以同理心與包容的態度處理。同時，政府與社會也應共同推動「寶寶哭泣我OK」的公共運輸文化，讓家長不再需要為孩子的存在而道歉。

    台語路協會公關部主任陳薏安說，過去曾居住以色列，觀察到當地高生育率的關鍵，在於社會大眾對孩子行為的理解與尊重，這種對家庭友善的社會文化氛圍，讓人民更願意生養孩子。

    台灣親子共學教育促進會理事李佳紜強調，孩子的聲音是公共生活的一部分，不該被視為干擾。問題不在於聲音太多，而是社會包容太少。她呼籲高鐵應從「理解多元」出發，打造能共融不同年齡與需求的公共運輸空間，讓父母與孩子都能自在出行，而非被迫沉默。

    與會者也提出4點訴求，呼籲高鐵及交通部正視親子需求，包括：檢討「寧靜車廂」政策適用範圍；明確訂定3C產品使用規範；建立例外與保障機制；推動試辦與意見回饋制度。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播